Bilancio più che positivo per la Warang Group Andria di ritorno dalla “Choi’s Cup”, la manifestazione sportiva nazionale di taekwon-do tenutasi di recente al “Palacasoria”, nell’area metropolitana di Napoli.

5 ori, 1 argento e 3 bronzi: è il bottino di tutto rispetto ottenuto dal team andriese guidato da Antonio e Michele Lomuscio, quest’ultimo nelle vesti anche di giudice di gara. L’evento, come ogni anno, è stato organizzato dalla federazione che fa capo alla “Choi Jung Hwa Organization” in onore del fondatore del taekwon-do. Una manifestazione che si conferma in continua crescita. Circa 200 i partecipanti, oltre ai vari addetti ai lavori.

«Stiamo lavorando molto bene con i nostri ragazzi -dichiara il M. Antonio Lomuscio- i risultati, infatti, stanno arrivando, sia sul piano tecnico che su quello mentale. Siamo molto contenti della loro crescita. Sono tutti molto giovani, il più grande ha appena 11 anni. Vogliamo continuare su questa strada, non dimenticando mai l’aspetto formativo che in quanto educatori dobbiamo fornire ai nostri allievi. Vengono seguiti costantemente con tanta attenzione. Un elogio va fatto a mio figlio Michele, che che sta dando un contributo fondamentale all'interno dell’area tecnica. Vanta in carriera svariate presenze in nazionale, ha una esperienza tale da poter coltivare al meglio le passioni di questi giovani talenti andriesi. Saremo impegnati a Marzo nel Campionato Italiano di Ariccia, prima dell’Open Internazionale di Barcellona».