Focus in casa Fidelis Andria Handball, tra sosta in campionato e ripresa degli allenamenti

Nello scorso week-end il campionato di serie B si è giocato, ma ha visto la Fidelis Andria Handball osservare il suo turno di riposo.

Conclusosi il girone d’andata al primo posto, il campionato osserverà 2 week-end di riposo e riprenderà con il girone di ritorno sabato 22 febbraio, dove gli andriesi andranno di scena ad Altamura campo sempre molto ostico.

«Stiamo preparando in modo scrupoloso la sfida contro l’Altamura -commenta coach Collasuonno- sarà una partita dura, molto importante e abbiamo ancora 5 infortunati. Speriamo di recuperare almeno Esposto, Degiorgio e Zagaria per poter affrontare al meglio questa sfida.

Il girone di ritorno vedrà tutte gare toste ed equilibrate e penso che il campionato si deciderà all’ultima giornata, visto che non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato, tutte le squadre sono molto vicine e con il ritiro dal campionato della Gymnica Sveva Andria saremo solo 6 squadre e non più 7».

Inoltre a gonfie vele le squadre del settore giovanile andriese nei campionato giovanili regionali. Infatti sia nel campionato UNDER 13 che nel campionato UNDER 15 le formazioni andriesi dopo il girone d’andata si trovano al primo posto in classifica, dimostrazione dell’ ottimo lavoro che la società andriese sta facendo per la crescita del settore giovanile. Infatti molti ragazzini della cantera UNDER 15 andriese hanno già esordito e segnato in prima squadra in serie B: «Non è un caso che nei campionati giovanili le nostre formazioni al momento siano prime -continua Collasuonno- Questo sottolinea e dimostra quanto il nostro progetto sportivo sia incentrato sulla formazione dei nostri giovani del vivaio e quanto il nostro movimento si stia allargando grazie al nostro lavoro di promozione, attirando sempre più gente, bambini e ragazzini a fare Pallamano e ad appassionarsi a questo sport».

RIsultati 7^ giornata:

Crotone - Terranova 27-15

Ginosa - Altamura 24-30

Gymnica S. - Fasano ANNULLATA

Riposa: Fidelis Andria

Classifica:

Fidelis Andria 8 punti

Fasano 7 “

Altamura 5 “

Crotone 4 “

Terranova 2 “

Ginosa -8 “

*Gymnica Sveva RITIRATA

* Gymnica Sveva si è ritirata dal campionato.

PROSSIMO TURNO 22/02:

Altamura-Fidelis Andria

Terranova-Ginosa

Gymnica S.-Crotone ANNULLATA

Riposa: Fasano