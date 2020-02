Il Team Sgaramella secondo nella classifica nazionale dell'attività pugilistica 2019

La Federazione Pugilistica Italiana ha di recente pubblicato la classifica dell'attività pugilistica nazionale per l'anno 2019.

Il movimento pugilistico andriese, con il Team Sgaramella, risulta essere tra le eccellenze del pugilato italiano, piazzandosi in seconda posizione. Nel corso dello scorso anno il Team Sgaramella ha disputato ben 14 match professionistici, assieme a un titolo Italiano nei Superwelter con Francesco Lezzi. Alcuni incontri di Jonni Zeze e Ruggiero Benito sono stati trasmessi anche sulla piattaforma televisiva streaming nazionale DAZN.

Ottimi risultati anche nella graduatoria del movimento dilettantistico, nella quale il Team Sgaramella si è classificato al 39 esimo posto, disputando ben 80 match a carattere nazionale e 3 match internazionali, con la partecipazione agli Europei di Mosca della giovane Mariagrazia Lambo, già campionessa italiana e più volte convocata a difendere il tricolore.

«Siamo molto soddisfatti, è evidente che in quest'ultimo anno di attività ci siamo concentrati sul pugilato di alto livello -dichiarano i tecnici Pietro e Riccardo Sgaramella- abbiamo rafforzato la squadra dei pugili professionisti e abbiamo raddoppiato la squadra dei pugili dilettanti. È in continua crescita il lavoro svolto dal nostro staff nel selezionare gli atleti migliori da poter lanciare in futuro nel panorama professionistico. In questo 2020 vedremo esordire nel professionismo Giovanni Orlando (pesi leggeri), Claudio Ricco (Welter) e Antonio Ieva (Superwelter). Vogliamo piazzarci al primo posto».