Triathlon, Andrea Ribatti conquista la vittoria nella distanza dei 3000 metri

Dopo il test di dieci giorni fa, ieri si è inaugurato ufficialmente il nuovo impianto per l'atletica leggera Cozzoli a Molfetta con il 9° meeting nazionale Città di Molfetta - 9° Trofeo Exprivia

La pista del nuovo impianto piace davvero tanto al giovane triatleta Andrea Ribatti, andriese tesserato con All Tri Sports, Triathlon team di Barletta, che, dopo il successo con primato personale nei 1500 mt del test, ha replicato la vittoria nella distanza dei 3000 metri con uno strepitoso nuovo PB di 8min 41" 57 che lo proietta ai vertici delle liste italiane di specialità della categoria allievi. La gara si è disputata sotto un diluvio e raffiche di vento che non hanno intimorito per nulla il sedicenne Andrea che ha corso sempre nel gruppo di testa assieme ad atleti più esperti e nei 250 metri finali ha staccato tutti con una possente progressione.

L'affermazione del giovane andriese è stata accolta con grande soddisfazione dal team e dai tecnici Gaetano Dipace, per la corsa, e Paolo Musti, per il triathlon, e fa ben sperare che la costante crescita di Andrea Ribatti lo proietti verso le maggiori competizioni nazionali. Intanto già il prossimo 03 ottobre Ribatti parteciperà ai campionati italiani giovanini di duathlon in programma a Cuneo.