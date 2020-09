Una stagione ricca di incognite per il mondo dello sport, con mesi difficili altresì nel panorama dell’atletica leggera. Ma pian piano si ritorna ad una verosimile normalità e riecco i talenti andriesi brillare sui palcoscenici che contano.

Pasquale Selvarolo si laurea vice-campione italiano nella categoria “Promesse” sui 10.000m in pista al Campionato Italiano “Meeting Città di Conegliano”, in Veneto, arrivando secondo al traguardo alle spalle solo del forte Sebastiano Parolini.

Selvarolo conquista anche la quinta piazza nella classifica assoluta, ad appena 17" dal campione italiano assoluto Zoghlami. L’atleta andriese tesserato con l’Atl. Casone Noceto, dopo mesi difficili in termini di motivazione e programmazione per via dello stop da pandemia, torna a casa anche con un nuovo record personale: 29’24”74 (migliorando il precedente di 32”) che da tesserato in Puglia avrebbe rappresentato il nuovo record regionale di categoria. È pure il quinto crono 2020 under 23 in Europa sulla distanza.

Ottimi risultati che riempiono di soddisfazione prof. De Rocco, suo storico coach e docente dell'Itis "Jannuzzi", istituto frequentato da Selvarolo: «In qualità di tecnico sono felicissimo. Si era impegnato molto nel periodo di blocco per il virus e nei successivi raduni, dimostrando di essere carico. Meritava questo risultato e, d'altro canto, battere l'oro Promesse Sebastiano Parolini, che ha corso i 5000m in 13'52", era davvero improbabile. Obiettivo cronometrico di crescita come atleta raggiunto, nonostante la gara tattica, con una grande volontà ed una gran bella testa. I Campionati Europei di Cross 2020 sono stati annullati, altrimenti chissà che sarebbe successo».