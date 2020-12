Atleta dell'Anno 2020: in corsa nel contest FIDAL anche l'andriese Nicola Lomuscio

C’è anche il giovane marciatore andriese Nicola Lomuscio nella nomination della FIDAL per incoronare l’Atleta dell’Anno 2020. Anche in questa stagione, infatti, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha lanciato un sondaggio per decretare l’atleta che meglio si è distinto durante gli ultimi 12 mesi. Questi più che mai, ricchi di difficoltà.

Sei categorie (uomini, donne, under 20 uomini, under 20 donne, master uomini, master donne) per un totale di oltre 50 concorrenti. Lomuscio, studente classe 2003 dell’Itis Jannuzzi di Andria e tesserato per l’Amatori Atl. Acquaviva concorre nella categoria Under 20 Uomini, grazie al record italiano nella categoria Allievi conquistato ad Ancona lo scorso febbraio col tempo di 20’54”38.

Il sondaggio sui social è aperto a tutti: c’è tempo fino a lunedì 21 dicembre, alle ore 12, per scegliere i propri preferiti sulle pagine Facebook e Instagram della FIDAL. Per votare basterà cliccare “Mi piace” alla foto dell’atleta sul post originale (non saranno considerati i voti espressi sulle condivisioni). Le preferenze espresse sui social saranno poi combinate con quelle di una giuria di esperti composta da giornalisti, tecnici, consiglieri federali e altri “addetti ai lavori” che nei prossimi giorni saranno chiamati a scegliere.