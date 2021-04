“Love Bake”, A.S.D Atletica Andria e ACP BAT insieme per l’inclusione

Sostenere i progetti sportivi inclusivi del club, permettendo la crescita, sia umana che sportiva, dei propri iscritti: si chiama "Love Bake", ed è la nuova iniziativa solidale che l'ASD Atletica Andria, società che da anni si occupa di Baskin ( lo sport senza barriere che unisce diversamente abili e normodotati) ha da poco lanciato sul territorio.

L'idea nasce dalla sinergia tra il gruppo Lady Chef dell'ACP BAT (Associazioni Cuochi e Pasticceri della sesta provincia) e il sodalizio presieduto da Elisa Matera. Tra le due realtà, un sottile e "dolce" filo conduttore: l'amore; amore per il buon cibo e per il benessere fisico. Infatti, come spiega la Matera, «l'ACP BAT ha donato all'associazione 150 bag, contenenti gli ingredienti e la ricetta necessaria per la realizzazione di alcuni biscotti. Biscotti che abbiamo voluto chiamare “Love Cookies”, “biscotti dell'amore”, lo stesso che proviamo per i nostri ragazzi 'speciali', da troppo tempo distanti. Soprattutto per loro, le relazioni sono importanti. E la pandemia si rivela sempre più un grande ostacolo ».

L'iniziativa, dunque, consentirà agli atleti, appena possibile, di tornare a praticare attività sportiva in maniera agevolata, garantendo la presenza di personale qualificato, come già successo per il Summer Camp 2020: «Durante la scorsa estate, tanti bambini hanno praticato attività motoria grazie alla collaborazione di operatori del settore, che hanno implementato l'efficienza del nostro team. Purtroppo, in questo periodo ci è stato negato tutto. Ma siamo sicuri di riuscire presto a recuperare il tempo perso. Bisogna resistere ».

E in attesa di tempi migliori, si continua a mantener vive le relazioni: «Con la squadra abbiamo ideato un'iniziativa chiamata“ Aperi ... Baskin ”, un appuntamento monosettimanale a tema in cui si dialoga, si ascolta musica e si praticano semplici esercitazioni corporee. Tutto, però, ancora in collegamento video »