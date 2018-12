Pallacanestro Andria sconfitta all'esordio a Canosa

Finisce con una sconfitta la prima storica partita in un campionato FIP della Pallacanestro Andria. Al Palazzetto dello Sport di Canosa, i biancazzurri a scacchi vengono sconfitti dal Canusium con il punteggio di 70 a 50. Risultato che però non deve trarre in inganno, perché la squadra guidata da coach Di Donna per tre quarti di gara ha mostrato di tenere il passo della formazione di casa, una delle candidate alla vittoria finale del campionato.

Lo starting five scelto da coach Di Donna vede in campo Luce, Inchingolo, Riitano, Caputo e Lomuscio. Primo quarto di gara senza padrone, ma i canosini incominciano ad essere più cinici sul finire del parziale ed il punteggio si stabilisce sul 18 a 15. Nel secondo periodo Canosa tenta la prima fuga, ma l’Andria non demorde riuscendo a pareggiare sul 29-29 a metà frazione. Mansi (28 pt. a fine match) però è in giornata e ristabilisce il vantaggio. Si giunge alla pausa lunga sul 35-30.



Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Di Donna partono sottotono, mentre quelli di coach Carano ne approfittano e stabiliscono un nuovo importante vantaggio. Da quel momento in poi è solo fuga canosina, che farà valere la propria esperienza tattica imbottigliando di fatto una Pallacanestro Andria ormai col fiato corto. Negli ultimi 10’ minuti c’è un sussulto d’orgoglio per gli ospiti, che nonostante l’ampio divario sul tabellone, decidono di onorare il primo impegno stagionale: il canestro finale di Riitano (21 pt.) sancisce la fine delle ostilità e stabilisce il punteggio finale sul 70 a 50.

Prima sconfitta per la formazione andriese, che paga in termini fisici e tattici il divario contro una delle squadre più forti del girone. Non sono da nascondere però gli sprazzi di buon basket, che con il lavoro in palestra potranno essere indubbiamente valorizzati.

Prossimo impegno, la prima assoluta in casa, previsto per domenica 9 dicembre contro la Cestistica Barletta al Polivalente di via Delle Querce alle ore 9.00.

TABELLINO

CANUSIUM BASKET – PALLACANESTRO ANDRIA 70-50

CANUSIUM BASKET: Mansi 28, Metta 16, Visaggio 13, Rizzi 10, D’Aferio 2, Donatello , Santoro , Di Molfetta, Basani , Cannone.

Coach: Carano.

PALLACANESTRO ANDRIA: Riitano 21, Capasso 13, Luce 4, Inchingolo 4, Lomuscio 3, Caputo 2, Loconte 1, Ventola 2, Miani 2, Fasciano.

Coach: Di Donna.