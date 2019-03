Pallacanestro Andria, sconfitta amara a Barletta

Ancora una volta il PalaMarchiselli si dimostra parquet ostico per la Pallacanestro Andria, che colleziona la seconda sconfitta consecutiva.

I primi due quarti sono da dimenticare, con la squadra di casa che subito impone il suo gioco e scappa via con il vantaggio a due cifre e nei secondi dieci minuti sono solo canestri della formazione rosso-nera, che approfitta delle incertezze difensive degli ospiti e con i contropiedi riesce ad allungare.

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Di Donna cambiano piglio e si fanno sotto con il punteggio ma nulla può alla pragmatismo dei locali, decisi a portare a casa i primi due punti sul campo.Nell’ultimo quarto la partita diventa avvincente, grazie al tentativo di rimonta degli scaccati, che però si spegne a pochi minuti dalla sirena finale che sancisce la vittoria della RAP Barletta.

Partita a due facce per gli andriesi che pagano un pessimo inizio partita, ma che sfiorano una rimonta che per poco non si concretizza. Prossima partita domenica 31 marzo presso il Polivalente di via delle Querce contro la Fortitudo Apricena.