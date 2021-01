Fidelis, colpo da novanta in attacco: torna Michele Scaringella

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica di aver acquisito le prestazioni a titolo definitivo dell'attaccante Michele Scaringella. Il classe '95 ha già indossato i colori biancazzurri nella stagione 2017/2018 realizzando 8 reti in 29 presenze nel campionato di Serie C. Nelle ultime due stagioni il giovane coratino ha indossato la maglia della Caronnese Calcio nel girone A del massimo campionato dilettantistico , collezionando circa 25 presenze condite da 10 reti. Scaringella sarà a disposizione del tecnico Panarelli per la gara casalinga contro la FBC Gravina.