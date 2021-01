Fidelis - Gravina 0-0: Inizia il match al "Degli Ulivi"

10^ giornata del campionato di Serie D, girone H. Nella calza dell'Epifania la Fidelis, molto attiva nella sessione invernale di mercato, trova il Gravina del subentrato De Leonardis. Classico 4-3-2-1 di partenza per i federiciani con Prinari e Cerone alle spalle di Cristaldi. Assenti tra i federiciani Paparusso, Gogovski, Zammit e Minacori.

0' Inizia il match al "Degli Ulivi"

20' Gara combattuta, ma ancora poche le occasioni salienti in questi primi venti minuti di gioco. Per il Gravina ci provano Gjonaj, che si destreggia bene in area superando due avversari ma senza giungere alla conclusione; e Mady con un tiro dalla media distanza che scalda i guantoni ad Anatrella

FIDELIS ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella; Lacassia, Fontana, Venturini; Avantaggiato, Manzo, Bolognese, Carullo; Cerone Prinari; Cristaldi. A disposizione: Petrarca, Tutino, Clemente, Monaco, Dipinto, Frisenda, Mariano, Russo, Scaringella. Allenatore: Luigi Panarelli.

GRAVINA (3-5-2): Martellone; Gilli, Perez, Dentamaro; Chiaradia, Correnti, Vicedomini, Mady, Messori; Daddabbo, GJonaj. A disposizione: Pagkratis, Bisconti, Panebianco, Tortora, Moretti, Dimartino, Ben Khalek, Ficara, Nicoletti. Allenatore: Marco Gaburro.

ARBITRO: Sig.Russo di Torre Annunziata

Reti:

Ammoniti: 33' Messori (GRA)

Espulsi:

Angoli:

Recupero: