La Football Academy Andria ottiene il titolo di Scuola Calcio Èlite

L'ASD Football Academy Andria comunica di aver ottenuto ufficialmente il titolo di Scuola Calcio Èlite. Tanta soddisfazione per la famiglia Di Bari che dopo soli 3 anni dalla nascita di questo progetto riceve un riconoscimento molto importante.

«Siamo contentissimi per questo traguardo che abbiamo raggiunto -commenta il presidente della Football Academy Andria Paolo Di Bari-. Abbiamo inseguito questo sogno sin dal primo giorno e ora finalmente ci siamo. Per noi ovviamente è solo un punto di partenza questo, perché il nostro progetto andrà avanti per raggiungere traguardi ancora più importanti. Nel territorio andriese siamo l'unica scuola calcio ad avere questo prestigioso riconoscimento. Voglio ringraziare di vero cuore tutti i nostri tecnici e i nostri collaboratori che sono il vero motore di questa Famiglia».