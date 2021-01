La Fidelis attende il Nardò, Panarelli: «Squadra preparata, serve continuità»

Bissare il successo contro il Gravina di due settimane fa, allungare la striscia di risultati positivi che dura ormai da 5 giornate (3 vittorie e 2 pareggi, ndr). L’Andria di Panarelli, tra le mura amiche del “Degli Ulivi”, attende il Nardò del giovane Danucci, una delle sorprese di questo campionato e a quota 16 punti in graduatoria, uno in più dei biancazzurri.

In mattinata, il tecnico dei federiciani, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita.

Il rinvio del derby contro il Taranto ha rappresentato l’ennesimo stop di una stagione, per note ragioni, ricca di interruzioni: «Non c’è continuità d’impegni -ammette Panarelli in apertura- è un dato di fatto che ci complica il percorso. Soprattutto dopo aver collezionato più risultati positivi di seguito. Dobbiamo, però, continuare su questa lunghezza d'onda. Domani affronteremo una gara molto difficile, arriverà una squadra preparata che finora ha disputato ottime prestazioni».

Nel frattempo, continua il processo di integrazione dei nuovi arrivati: «Abbiamo avuto giorni in più per assimilare qualche concetto. Stiamo pian piano formando un gruppo importante».

Sul mercato, invece, Panarelli non si sbilancia: «Pelliccia? Penso al campo, la società sta facendo degli accorgimenti per completare la rosa là dove manca qualcosa».

In settimana si è fermato per problemi fisici Cristaldi, che molto probabilmente non sarà del match. Panarelli, tuttavia, potrà contare su Michele Scaringella come terminale offensivo. Assente ancora Paparusso, mentre Zummit è sulla via del recupero. Fischio d’inizio fissato alle 14.30.