Fidelis - Nardò 0-0: L'Andria non colpisce, termina a reti inviolate contro i neretini

Bissare il successo contro il Gravina di due settimane fa, allungare la striscia di risultati positivi che dura ormai da 5 giornate (3 vittorie e 2 pareggi, ndr). L’Andria di Panarelli, tra le mura amiche del “Degli Ulivi”, attende il Nardò del giovane Danucci, una delle sorprese di questo campionato e a quota 16 punti in graduatoria, uno in più dei biancazzurri. Tra i federiciani esordio per Frisenda, sulla fascia destra, e Scaringella (al posto di Cristaldi) come terminale offensivo nel collaudato 3-4-2-1.

0' Inizia il match al "Degli Ulivi"

13' Frisenda supera Bolognese sull'out di destra e, dal'altezza del vertice basso dell'area di rigore, serve al centro Gallo: l'attaccante neretino si coordina male e la palla vaga per l'area piccola, prima di terminare sul fondo

17' Fidelis pericolosa: Scaringella riceve e controlla bene in area, prova il dribbling ma viene fermato da un avversario. Poi l'accorrente Prinari calcia a botta sicura, ma non centra lo specchio

40' La chanche per il vantaggio più nitida della prima frazione capita sui piedi di Scaringella. L'attaccante federiciano riceve in area un filtrante e prova la conclusione: palla alta sopra il montante

47' Traversone in area per Lezzi che si coordina e conclude al volo, provvidenziale l'intervento di Anatrella

45' + 3' Termina il primo tempo al Degli Ulivi

-------------

45' Al via la seconda frazione di gioco. In campo gli stessi interpreti del primo tempo

66' Il neo entrato Avantaggiato punta un avversario e serve un rasoterra al centro dell'area dove, dopo una serie di rimpalli, è Cerone a spuntarla. Il trequartista andriese raccoglie la sfera, si gira e calcia in porta. Blocca Milli in presa bassa.

80' Ancora Fidelis pericolosa: cross di Avantaggiato in area per Cerone che stacca di testa, la palla termina di poco a lato

84' L'Andria spinge sulle corsie laterali alla ricerca del vantaggio. Scaringella riceve in area, protegge palla, supera un avversario e prova la conclusione. Ma il tiro è debole e centrale e Milli blocca senza troppe difficoltà

90' + 4': Termina il match al "Degli Ulivi"

COMMENTO

Termina a reti inviolate il match tra Fidelis Andria e Nardò. Poche trame di gioco e la scarsa incisività del reparto avanzato caratterizzano la prima frazione. Nel secondo tempo Panarelli cambia le carte in gioco, l'Andria aggredisce ma non colpisce. Tuttavia, i federiciani allungano a 6 la striscia di risultati utili consecutivi. Domenica match casalingo contro l'Altamura.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella; Lacassia, Fontana, Venturini; Frisenda (64' Clemente), Manzo, Bolognese, Carullo (64' Avantaggiato); Cerone, Prinari (73' Russo); Scaringella. A disposizione: Petrarca, Tutino, Clemente, Monaco, Dipinto, Avantaggiato, Mariano, Russo, Lanotte. Allenatore: Luigi Panarelli.

NARDO' (4-2-3-1): Milli; Zappacosta, Stranieri, De Giorgi, Trinchera; Valzano (61' Politi), Cancelli; Potenza, Gallo (53' Massari), Lezzi (68' Granado), Caputo. A disposizione: Mirarco, Romeo, Granado, Scialpi, Palazzo, Marulli, Politi, Massari, Lamacchia. Allenatore: Ciro Danucci.

ARBITRO: Sig. Ursini di Pescara

NOTE

Reti: \

Ammoniti: 12' Prinari (FID), 33' Zappacosta (NAR), 35' De Giorgi, 58' Valzano (NAR), 60' Manzo (FID), 69' Cerone (FID)

Espulsi: \

Angoli: 4-3

Recupero: 3' p.t.; 4' s.t.