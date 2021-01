Fidelis - Team Altamura, Panarelli alla vigilia: «C'è voglia di riscatto»

Vi è indubbiamente un po’ d’amaro in bocca in casa Fidelis dopo il pareggio a reti inviolate di domenica scorsa contro il Nardò. Stavolta i biancazzurri, che tornano al “Degli Ulivi” solo sette giorni dopo, dovranno però mettere a referto una buona prestazione per dare filo da torcere alla Team Altamura di mister Monticciolo, attualmente in seconda piazza.

Lo sa bene mister Panarelli, intervenuto stamane nella consueta conferenza stampa pre-gara: «Cercavamo la vittoria, ma la prestazione non mi ha convinto, anche se nella seconda frazione ci siamo riversati in attacco. Vogliamo riscattarci dopo questo piccolo passo indietro. Altamura? Avversario importante. Hanno un bravo allenatore e un progetto iniziato l’anno scorso e che ha trovato continuità durante questa stagione, aggiungendo all’ossatura del gruppo innesti di qualità».

Si riparte da una certezza, la solidità difensiva: «Siamo la seconda miglior difesa del campionato (col Taranto che ha ancora 3 partite da recuperare, ndr). Numeri importanti che ti danno autostima e sicurezza. Poi, però, c’è anche la fase offensiva. Lì dobbiamo concretizzare di più. Ed è una piccola lacuna che ci portiamo avanti da inizio stagione».

Panarelli, nel frattempo, in settimana ha pensato anche ad eventuali variazioni da apportare sul piano tattico: «Potrebbero esserci novità, in base anche alle condizione fisiche di alcuni giocatori. Come sempre, sono tutti possibili titolari nella mia squadra. Tuttavia, non escludo l’ipotesi della continuità».

Nella giornata di ieri l’arrivo dell’esterno classe 2000 Salvatore Pelliccia, in questa prima parte di stagione in forza al Bisceglie in Serie C. Calciatore giovane, ma con già importanti esperienze in archivio. Un elemento che Panarelli conosce già, essendosi posto in evidenza nelle ultime due stagioni a Taranto. Pelliccia potrebbe trovare spazio già domani pomeriggio. Notizie positive anche per Cristaldi, che da giovedì è rientrato a pieno regime nelle attività del gruppo squadra. Fischio d’inizio fissato alle ore 14.30.