Fidelis, domani a Portici prova maturità

Con la Team Altamura, dopo una prestazione incoraggiante, è giunto il settimo risultato utile consecutivo e si è rafforzata una certezza: la solidità difensiva. Ora, per i federiciani, è tempo di conferme. E la prova maturità si chiama Portici. Domani pomeriggio, nell’anticipo della 14^ giornata gli uomini di Panarelli affronteranno i campani, reduci da due vittorie e un pareggio. Attualmente in zona play-out, presentano una tra le difese più battute del girone, ma anche uno dei migliori attacchi del torneo (in attesa dei recuperi).

Il tecnico andriese, nella consueta conferenza pre-gara, mette alle spalle il successo di sei giorni fa e mostra concentrazione in vista del prossimo impegno: «La vittoria porta serenità, facilita il lavoro settimanale con uno spirito diverso. Ma ormai è già passato. Il presente è la gara di domani, contro una squadra in salute che affronta bene le gare casalinghe. Un buon mix tra gioventù ed esperienza che fa molto bene nel reparto avanzato».

La gara contro gli uomini di Panico rappresenta, di fatto, la prima tappa di un vero e proprio tour de force che caratterizzerà il mese di febbraio, con gare ravvicinate e allo stesso tempo importanti per la classifica: «Dobbiamo pensare di giornata in giornata e con fiducia, perché abbiamo un gruppo in cui tutti sono potenziali titolari e possono fare la differenza».

Sul fronte infortunati, tuttavia, non si registrano miglioramenti, anzi: «Paparusso è ancora fermo ai box, sta continuando il suo programma di recupero. Lo motivo ogni giorno perché deve avere pazienza. In settimana abbiamo gestito anche Clemente, uscito malconcio dalla partita di domenica e dobbiamo valutare le condizioni di Scaringella per un problema alla schiena».

La forza del gruppo, assieme alla duttilità tattica, è, indubbiamente, una delle qualità migliori di questa Fidelis: «Gli ingredienti necessari per affrontare bene un campionato difficile come questo ci sono tutti. Un gruppo solido si costruisce con la stima reciproca e con l’applicazione delle regole. Il gruppo, inoltre, non c’è solo nelle vittorie ma soprattutto nelle sconfitte».