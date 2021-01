Portici - Fidelis 0-3: l'Andria cala il tris e fa il bis di vittorie

Cercare conferme dopo la vittoria casalinga contro l'Altamura, allungare la striscia dei 7 risultati utili consecutivi: la Fidelis torna a giocare fuori dalle mura amiche, ospite del Portici, nell'anticipo della 14^ giornata. Gli uomini di Panarelli partono col collaudato 3-4-1-2. Esordio per Monaco dal 1' in mezzo al campo, in avanti Cristaldi supportato da Cerone e Prinari. Scaringella e Clemente partono dalla panchina. Out ancora Paparusso (per un fastidioso problema muscolare) e Russo. Di seguito la cronaca testuale del match.

0' Inizia l'incontro al "San Ciro"

1' E' subito vantaggio Fidelis! Dopo soli 22 secondi l'Andria si porta avanti con Cristaldi, che riceve un filtrante di Carullo sulla sinistra, orienta lo stop e incrocia di sinistro

28' Discesa di Lacassia che avanza sulla destra fino alla trequarti, buono il suggerimento per Cerone che si libera di due avversari, entra in area e prova la conclusione, ma non centra lo specchio della porta

29' Raddoppio Fidelis! Cerone conquista palla sulla trequarti, serve a destra l'accorrente Avantaggiato che insacca con un preciso rasoterra

32' Portici in proiezione offensiva. Ci prova Onda con una conclusione dai 25 metri, palla abbondantemente a lato

41' Cerone mette in difficoltà Schaeper direttamente da calcio di punizione. L'estremo difensore ospite non controlla la sfera, quindi raccoglie Venturini, che insacca da pochi passi. Ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco

45' Termina il primo tempo

------------------------

45' Al via la seconda frazione di gioco

52' Tris Fidelis: calcio d'angolo battuto da Cerone, si inserisce Monaco che trova l'incornata vincente e arrotonda il risultato!

56' Onda serve Prisco in area, l'attaccante campano si coordina e conclude in rovesiciata. Bello il gesto tecnico, ma Anatrella blocca senza difficoltà

70' Cerone in pressing conquista palla a un avversario, poi sbircia il portiere fuori da pali e prova a sorprenderlo. Non ci riesce di poco, conclusione leggermente alta sopra il montante

81' Altra chance per la Fidelis. Mariano intercetta un passaggio di Arpino per Schaeper, controlla all'altezza del vertice basso dell'area di rigore e serve al centro Clemente, che però sbaglia il controllo e si fa recuperare

92' Arpino riceve palla sulla trequarti e si incunea in area, ma la sua conclusione termina alta e a lato

90' + 5': Triplice fischio del direttore di gara. Termina il match

COMMENTO

Gara quasi impeccabile quella della Fidelis, che mantiene sempre il controllo del match, rischia pochissimo ed incide in avanti. Gara subito in discesa dopo la prima, immediata, marcatura. Poi dilaga. I campani, quando si fanno vedere dalle parti di Anatrella, si rendono comunque poco pericolosi, nonostante l’atteggiamento maggiormente propositivo della seconda frazione di gioco. Mercoledì sarà già campionato: al "Degli Ulivi" arriverà il Molfetta.

TABELLINO

PORTICI (3-4-1-2): Schaeper; Donnarumma, Arpino, Bisceglia; Vitiello, Nappo, Illuminato, Savarise (59 'Maione); Onda (65 'Grieco); Prisco (79' Conte), Guadagni (De Luca). A disposizione: Spina, Marigliano, Petrosino, Esposito, Grieco, Del Gaudio, De Luca, Maione, Conte. Allenatore: Domenico Panico.

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Anatrella; Lacassia, Fontana, Venturini (84' Tutino); Carullo, Monaco (78 'Dipinto), Manzo, Avantaggiato (65' Pelliccia); Cerone (75 'Mariano); Prinari, Cristaldi (60 'Clemente). A disposizione: Petrarca, Tutino, Frisenda, Dipinto, Clemente, Bolognese, Pelliccia, Mariano, Scaringella. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Sig. Zambetti di Lovere

NOTE

Reti: 1 'Cristaldi, 29' Avantaggiato, 52 'Monaco,

Ammoniti: 20' Cerone (FID), 35 'Vitiello (POR), 71' Grieco (POR), 89 Bisceglia (FID)

Espulsi: \

Angoli: 1-2

Recupero: 0 'pt, 5' s.t.