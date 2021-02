Fidelis - Molfetta 2-1: L'Andria rischia, ma punisce nel recupero!

Turno infrasettimanale questo pomeriggio al "Degli Ulivi". La Fidelis, in gran forma e reduce dal successo esterno contro il Portici, ospita un Molfetta in salute. Panarelli ripropone il collaudato 3-4-1-2 con Cerone alle spalle del tandem Scaringella-Cristaldi. Deve fare a meno di Prinari, squalificato, oltre a Paparusso e Russo, alle prese coi rispettivi problemi fisici. Non sarà del match, tra le fila dei biancorossi, l'ex Strambelli, finito anzitempo negli spogliatoi durante la sfida contro il Nardò. Di seguito la cronaca testuale del match.

0' Al via il match

8' Vantaggio Fidelis! Si portano subito avanti i biancazzurri alla prima vera fiammata del match: calcio d'angolo di Cerone, Venturini trova la zampata vincente sul secondo palo. Rollo cerca il salvataggio, poi Scaringella ribadisce, ma la palla era già entrata. 1-0 Andria.

17' Cerone carica il mancino dai 15 metri, palla però troppo alta sopra il montante

25' Si affaccia con pericolosità anche il Molfetta, che cerca di salire di tono: traversone di Lavopa dalla sinistra, l'incornata di Cianciaruso scheggia l'incrocio dei pali

30' Buona trama offensiva della Fidelis: l'azione parte da sinistra con Avantaggiato che vede e serve Cerone sulla trequarti, poi il trequartista federiciano appoggia per Clemente in area, la sua conclusione però termina sull'esterno della rete

32' Gran botta dalla distanza di Manzo, palla di poco fuori

34' Cerone, dai 20 metri, ci prova direttamente da calcio di punizione: la barriera devìa la sua conclusione

42' Calcio di punizione dalla buona distanza per il Molfetta. Batte Caprioli: palla deviata in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Ventura cerca di giocare d'anticipo su Clemente, ma manda la sfera sul fondo

45' + 1' Termina il primo tempo al "Degli Ulivi"

------------------

45' Al via la seconda frazione di gioco, in campo gli stessi interpreti

53' Sponda di Cristaldi per Scaringella, che scarica su Cerone: conclusione debole e centrale

65' Cristaldi fallisce un penalty. Cerone viene atterrato in area da Di Bari: dagli undici metri si presenta l'argentino, che si fa ipnotizzare da Rollo. L'estremo difensore ospite salva tutto con la mano di richiamo e manda la sfera in corner

67' Punizione Molfetta: Caprioli prova a soprendere Anatrella sul piano più lontano, la palla gonfia la rete esterna

75' Un super Rollo respinge un'altro rigore per la Fidelis. Fallo di Afri su Monaco nel cuore dell'area, il direttore di gara indica nuovamente il dischetto. Stavolta dagli undici metri si presenta Cerone: impeccabile l'estremo difensore ospite nell'indovinare la traiettoria

82' Pari Molfetta: colpo di testa in area di Acosta per Triggiani, che fulmina col destro Anatrella

85' Espulso Caprioli: entrata da dietro, in scivolata, su Cerone in mezzo al campo. Rosso diretto.

92' Vantaggio Andria! Siluro di Cerone dal limite dell'area che gonfia la rete in pieno recupero. Esplode la panchina della Fidelis!

90' + 5' Triplice fischio, termina il match!

COMMENTO

Una buona Fidelis controlla il match, cerca il colpo del ko e fa di tutto per complicarsi la vita. Ma non molla: alla fine la decide Cerone, che regala tre punti pesantissimi, proiettando i federiciani al secondo posto in graduatoria, in attesa dei recuperi. Di contro un Molfetta dall'importante solidità difensiva che, dopo l'iniziale svantaggio, alza il baricentro, cerca e trova il pari. Ma nulla può nel recupero. Domenica i biancazzurri se la vedranno contro la capolista Lavello in quel di Venosa. I biancorossi, invece, ospiteranno il Portici al "Paolo Poli".

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Anatrella; Lacassia, Fontana, Venturini; Clemente (88' Pelliccia), Manzo, Bolognese (83' Mariano), Avantaggiato (94' Carullo); Cerone; Scaringella (71' Monaco), Cristaldi. A disposizione: Petrarca, Tutino, Carullo, Monaco, Dipinto, Pelliccia, Frisenda, Mariano, Zammit. Allenatore: Luigi Panarelli.

MOLFETTA (3-5-2): Rollo; Pinto, Di Bari (82' Caprioli), Dubaz; Lavopa, Rafetraniana (67' Triggiani), Caprioli, Marolla, Cianciaruso (58' Afri); Acosta, Ventura (89' Conteh). A disposizione: Tucci, Kaleba, Afri, Varriale, Conteh, Fucci, Frappampina, Sifanno, Triggiani Allenatore: Renato Bartolo

ARBITRO: Sig. Mastrodomenico di Matera

NOTE

Reti: 8' Venturini

Ammoniti: 22' Lavopa (MOL), 33' Marolla (MOL), 39' Fontana (FID), 46' Dubaz (MOL), 49' Manzo (FID), 62' Acosta (MOL), 64' Di Bari (MOL), 70' Cerone (FID), 81' Bolognese

Espulsi: 85' Caprioli (MOL)

Angoli: 6-1

Recupero: 1' p.t.; 5' p.t.