Fidelis, Panarelli in vista del Lavello: «Ce la giocheremo a viso aperto»

Quella contro il Molfetta è stata una vittoria al cardiopalma. Ha proiettato i federiciani in seconda piazza (in attesa dei recuperi) e allungato a 9 la striscia di risultati utili consecutivi. Ma, soprattutto, ha certificato il valore di un gruppo forte, coeso e abile a non mollare. Lo sa bene mister Panarelli, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Lavello: «Nelle gare può succedere di tutto, il ‘non darsi mai per vinti’ è una nostra caratteristica. Abbiamo avuto pazienza, non ci siamo disuniti nonostante i due rigori sbagliati e il pareggio subito, continuando a fraseggiare senza fretta fino al gol».

Molfetta alle spalle, Lavello alle porte. Una di quelle partite che, almeno sulla carta, potrà far comprendere se la squadra, partita con l’obiettivo salvezza, è davvero pronta per il vertice: «Loro sono attrezzati nel reparto avanzato, sono tra le pretendenti alla vittoria del campionato. E’ vero che le sensazioni sono positive, tuttavia non la vedo ancora come una gara crocevia. Noi ce l’andremo a giocare a viso aperto. Sono curioso di vedere il comportamento dei ragazzi».

Nel frattempo in settimana si sono anche registrare novità in ottica mercato. Nelle scorse ore, infatti, è stato ufficializzato l'esterno sinistro Antonio Marino, proveniente dal Taranto: «Quelli che abbiamo effettuato sono tutti rinforzi mirati, abbiamo individuato giocatori con oculatezza, con alcuni ci conosciamo da tempo».

Torna Prinari dopo il turno di squalifica, ancora out Paparusso. Fischio d’inizio fissato alle ore 14.30 presso lo Stadio Comunale Lorusso di Venosa, sede attuale delle gare casalinghe dei lucani.