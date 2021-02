Lavello - Fidelis: Inizia il match allo stadio "Lorusso"

L'Andria torna in campo quattro giorni dopo la dilagante vittoria casalinga contro il Molfetta. Banco di prova importante, quello di oggi pomeriggio presso lo stadio "Lorusso" di Venosa, per certificare il profilo da vertice di questa squadra, reduce da nove risultati utili consecutivi e con la difesa più solida del torneo (in attesa dei recuperi del Taranto). Di contro una tra le contendenti alla vittoria del campionato, attualmente in seconda piazza a paripunti con i federiciani, ma con una partita in più. I lucani sono reduci dal passo falso in casa del Nardò. L'Andria cambia assetto tattico nel riscaldamento. Affaticamento muscolare per Cerone, al suo posto Scaringella accanto a Cristaldi nel tandem d'attacco. Prinari, rientrato dopo il turno di squalifica, alle loro spalle. Di seguito la cronaca testuale del match.

0' Inizia l'incontro

2' Subito pericolosa la Fidelis: palla in profondità di Avantaggiato per Cristaldi che tenta la conslusione, ma Franetovic chiude lo specchio e manda la sfera in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo: mischia in area, la spunta Prinari di testa, ma è reattivo il giovane Franetovic a salvare tutto sulla linea. Poi gioco fermo per carica di Scaringella sull'estremo difensore lucano.

TABELLINO PRIMO TEMPO

LAVELLO (4-3-3): Franetovic; Dell'Orfanello, Brunetti, Garcia, Vitofrancesco; Migliorini, Herrera, Mercuri; Longo, Burzio, Tuttisanti. A disposizione: Carretta, Zullo, Liurni, Barbara, Militano, Corna, El Ouazni, Del Grosso, Marotta. Allenatore: Zeman.

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Anatrella; Lacassia, Fontana, Venturini; Carullo, Monaco, Manzo, Avantaggiato; Prinari; Scaringella, Cristaldi. A disposizione: Petrarca, Tutino, Dipinto, Clemente, Bolognese, Pelliccia, Zummit, Mariano, Scaringella. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Sig. Di Cicco di Lanciano

NOTE

Reti:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 0-1

Recupero: