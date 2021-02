Fidelis, nuovo colpo in attacco: arriva Simone Figliolia

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l'accordo con l'attaccante Simone Figliolia. Il classe '93 dotato di una grande forza fisica, ha indossato nella prima parte di questa stagione la maglia della Gelbison totalizzando 11 presenze condite da 2 reti e altrettanti assist. Nella scorsa stagione il calciatore nativo di Salerno ha vestito la casacca del Sorrento realizzando 5 gol in 17 presenze. Figliolia, voluto da molti club della massima serie dilettantistica, ha deciso di sposare il progetto biancazzurro e sarà a disposizione del tecnico Panarelli alla ripresa degli allenamenti fissata per domani pomeriggio.