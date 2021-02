La Fidelis riprende la sua marcia: 2-1 al Francavilla, ora è in seconda posizione

L’Andria per riscattare il passo falso di Lavello, i lucani alla ricerca di punti preziosi per non sprofondare nelle sabbie mobili della zona play-out. Nel gelo del “Degli Ulivi” (stamane innevato, ma in buone condizioni) la Fidelis ospita il Francavilla di mister Lazic. Panarelli deve fare a meno degli squalificati Manzo e Venturini, oltre a Paparusso, sulla via del recupero. Solito 3-4-1-2 con Cerone alle spalle di Scaringella e Cristaldi. Lazic si schiera a specchio con l’esperto Nolè alle spalle di Aleksic e del neo arrivato Leonetti, andriese doc.

Primo tempo spumeggiante. Il primo squillo del match è di marca federiciana: Cerone carica ed esplode il destro dalla media distanza, sulla respinta di Basile Cristaldi tocca ancora per Cerone, ma il suo pallonetto termina alto. Dopo due giri di lancette Avantaggiato salta un avversario sull’out di sinistra, rientra e prova la conclusione; attento Basile in presa bassa. Al 15’ si affaccia anche il Francavilla: conclusione di Leonetti dal limite, Anatrella devìa in angolo. Passano solo tre minuti e la Fidelis si porta avanti con Cerone: il trequartista andriese, nel cuore dell’area, raccoglie e insacca il suggerimento di Avantaggiato, siglando l’1-0. Ma gli ospiti non ci stanno, ed è Goldean a provarci dai 25 metri; Anatrella smanaccia in corner. Al 28’ azione in verticale dei federiciani, Scaringella vede e serve Avantaggiato, il suo tiro a giro, però, non centra lo specchio della porta. Gli ospiti non demordono: è provvidenziale Anatrella sul tiro al volo di Nolè, poi Del Col spara alto in area. L’Andria cerca il gol del raddoppio: siluro di Avantaggiato sempre da sinistra, respinge Basile coi pugni, Cerone ribadisce ma viene murato da un difensore. Poi tre angoli consecutivi per i padroni di casa, l’occasione più ghiotta capita sulla testa di Monaco: l’incornata del centrocampista federiciano esalta i riflessi di un ottimo Basile. Al 40’ prima il sinistro di Cerone, poi il tiro di controbalzo di Clemente impensieriscono ancora l’estremo difensore ospite. Il Francavilla soffre, ma cerca di sorprendere in contropiede: uno-due tra Leonetti e Del Col, il tiro dell’italo-argentino scheggia il palo alla sinistra di Anatrella. L’Andria non molla la presa: Scaringella serve Cristaldi in area, ma “El Tanque” spreca tutto da pochi passi. Dopo un minuto di recupero, si chiude la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il Francavilla entra con spirito arrembante e riacciuffa i federiciani: al 48’ il tiro cross di Navas, che sorprende la difesa di casa e prende una strana traiettoria; vano il salvataggio sulla linea di Anatrella, sulla respinta Del Col ribadisce in rete. L’Andria non ci sta, cerca e trova il raddoppio che varrà tre punti: al 59’ calcio d’angolo battuto da Cerone, Clemente salta più in alto di tutti e schiaccia di testa, ma è miracoloso Basile. Sulla respinta però, Fontana indovina il tap-in vincente e riporta in vantaggio i suoi. Spazio quindi ai cambi -da ambo le parti- e a tanto agonismo, che frammenta il ritmo del match. Il Francavilla però cerca la beffa in un paio di occasioni: al 71’ Morleo entra in area, salta un uomo e calcia di punta, ma è attento Anatrella; poi ci prova Nolè, al 91’, con una conclusione che termina alta sopra il montante. Dopo ben 5 minuti di recupero, il triplice fischio del sig. Caggiari di Cagliari.

L’Andria riprende la marcia dopo lo stop di sette giorni fa e vola in seconda posizione (condivisa con Lavello e Picerno a quota 28 pt.). Domenica ospiterà il Bitonto dell’ex Loseto.