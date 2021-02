Fidelis, dopo tre stagioni saluta Vincenzo Zingaro

Fidelis - Molfetta 2-1: L'Andria rischia, ma punisce nel recupero!

Calcio

I federiciani sbagliano due rigori (prima Cristaldi, poi Cerone), subisce il pari ma non molla: è Cerone, al 92', a condannare i biancorossi, in 10 dall'85' per l'espulsione di Caprioli