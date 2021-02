Nuova Andria, riprendono le attività: allenamenti individuali nel rispetto delle norme anti-Covid

La voglia di tornare in campo e giocare a calcio è tanta, ma per ora bisognerà continuare ad allenarsi in modo individuale con la speranza di tornare presto a disputare match ufficiali. La Nuova Andria calcio riparte, e lo fa con il suo Settore Giovanile. Le difficoltà non mancano, spiega il Presidente della società Vincenzo Carbutti, ma i ragazzi hanno voglia di normalità e il pallone rappresenta uno degli strumenti più efficaci per farlo. Dunque tutti in campo, nel rispetto delle norme anticovid, in attesa di buone notizie da qui alle prossime settimane.

«Finalmente siamo ripartiti. E’ stato un periodo difficile per tutti. Ormai da tre settimane abbiamo ricompattato i vari gruppi, ma i nostri numeri non sono ancora quelli che ci contraddistinguono. Questi ragazzi hanno voglia di normalità, ma al momento possiamo solo allenarci individualmente. Speriamo che presto si possa tornare in campo per disputare partite ufficiali», ha detto Carbutti.

Giovedì sera (18 febbraio) gli allenamenti si sono tenuti sotto gli occhi attenti del responsabile del progetto Formaciòn Valencia Italia Marcello Corazzini. La collaborazione con il club spagnolo continuerà a far crescere i giovani talenti della Nuova Andria anche in questo momento storico complesso. «Continuiamo a portare le nostre competenze e innovazioni per gli affiliati. Ci sono buone possibilità di tornare presto a giocare a calcio, noi non possiamo fare altro che continuare ad allenarci e offrire tutto il nostro supporto a questi ragazzi», ha sottolineato Marcello Corazzini.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e allenatore dei Giovanissimi, Gabriele Iannone, a sua volta si augura di poter tornare presto a competere nel campionato regionale ormai fermo dopo appena tre giornate disputate. «Intanto era importante tornare ad allenarsi, poi si vedrà. Attendiamo fiduciosi ogni futura decisione»