Fidelis, Panarelli pre-Bitonto: «Partita dopo partita per continuare questo percorso»

Sette giorni dopo, sempre al “Degli Ulivi”, per una nuova tappa maturità. L’Andria, ancora nel pieno del tour de force di febbraio, attende tra le mura amiche il Bitonto dell’ex Loseto, subentrato 10 giorni fa a Nicola Ragno, altra vecchia conoscenza del calcio andriese.

Due successi su due incontri disputati: è lo score dei neroverdi con Loseto in panchina che, Panarelli, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, definisce una «squadra costruita per vincere e che sta risalendo in classifica dopo l’inizio di stagione non all’altezza delle aspettative».

La Fidelis è reduce dalla vittoria casalinga contro il Francavilla e milita in seconda piazza a quota 28 punti. Nessuno, probabilmente, ad inizio stagione avrebbe immaginato i biancazzurri così in alto: «Abbiamo dato continuità a una serie di risultati, frutto di un lavoro e di un percorso progressivo -commenta Panarelli-. Non ci aspettavamo questo, è vero, ma tutti lo volevamo. La parola salvezza, infatti, non c’è mai piaciuta. L’appetito può venir mangiando, mantenendo sempre la giusta umiltà. Siamo un po’ la sorpresa del campionato, ma mancano ancora 18 gare, il calcio è imprevedibile e dobbiamo pensare partita dopo partita per continuare questo percorso».

Il tecnico andriese avrà nuovamente a disposizione, dopo il turno di squalifica, Manzo e Venturini. E, dopo circa tre mesi, potrà contare a pieno regime sul rientrante Paparusso. Dovrà fare a meno, però, di Lacassia (uscito malconcio dal match di domenica) e Carullo (out dopo uno scontro in allenamento). Nel frattempo, nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'ingaggio di Alex Benvenga: «Alex l’ho allenato a Taranto e so che ha lasciato un bel ricordo qui ad Andria due stagioni fa, sarà sicuramente funzionale al nostro progetto tattico. Domani sarà dei nostri».

Quella di domani sarà una sfida tra due squadre piuttosto rinnovate rispetto ad inizio campionato (all’andata i federiciani si imposero 1-0 al "Città degli Ulivi"). Fischio d'inizio fissato alle ore 14.30.