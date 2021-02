Fidelis - Bitonto 1-1: Figliolia risponde a Lattanzio, pari e patta al "Degli Ulivi"

Sette giorni dopo, sempre al “Degli Ulivi”, per una nuova tappa maturità. L’Andria ospita il Bitonto dei tanti ex (in panca Loseto, oggi squalificato). E' il derby che apre il girone di ritorno. Panarelli schiera un collaudato 3-4-1-2, con alcune novità: Pelliccia al posto dell'infortunato Lacassia (out anche Carullo); Prinari e Figliolia a formare il tandem d'attacco davanti al solito Cerone. Neroverdi (reduci da due successi su due a seguito del cambio di guida tecnica), quasi a specchio nel 4-3-3 di partenza col temibile tridente Taurino-Lattanzio-Palazzo. Di seguito la cronaca testuale, live dal "Comunale"

0' Di Pinto tocca la prima palla del match: Inizia l'incontro al Degli Ulivi.

1' Doppia occasione flash per l'Andria: prima Cerone con un sinistro dai 25 metri, a cui Figliola risponde presente; poi ci prova Avantaggiato dalla fascia, devia ancora Figliola in corner

12' Ci prova ancora Avantaggiato con una conclusione da sinistra, palla alta sopra il montante

23' Calcio di punizione per gli ospiti: batte Montinaro, la parabola termina tra le braccia di Anatrella

35' Ora è il Bitonto a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria: azione corale dei neroverdi che termina sui piedi di Palazzo; l'ex capitano della Fidelis prova la conclusione, ma il suo diagonale è facile preda di Anatrella

40' Montinaro triangola con un compagno, ha campo libero e avanza solitario fino alla trequarti; poi prova la conclusione, ma Anatrella si distende e fa sua la sfera

42' Vantaggio Bitonto: Una svirgolata di Venturini dal limite dell'area favorisce in area Lattanzio, che insacca da pochi passi tenuto in gioco da Fontana. Gol dell'ex per l'attaccante neroverde. Andriese di nascita, non esulta

47' Calcio di punizione insidioso dai venti metri per i federiciani: batte Cerone, la palla fa la barba al palo alla sinistra di Figliola

45' + 3' Termina il primo tempo

------------

45' Inizia la seconda frazione di gioco

46' Nannola riceve palla sull'out di sinistra e prova la conclusione all'altezza del vertice basso dell'area piccola, Anatrella devia in corner

57' Pareggio della Fidelis! Cross di Pellicia dalla fascia destra, stop di petto di Figliolia che si sistema la sfera e pareggia i conti d'esterno destro!

58' Andria arrembante in questo inizio di seconda frazione: ci prova anche Cerone, che raccoglie un cross da destra e calcia al volo; palla alta sopra il montante

72' Continua l'assedio dei federiciani: tiro-cross di Cerone, che attraversa tutta l'area senza però trovare un compagno

75' Ancora Fidelis: gran botta dalla distanza di Di Pinto, Figliola smanaccia in corner

84' Grande chance per i padroni di casa: Benvenga, dalle retrovie, innesca Scaringella in profondità. L'attaccante federiciano, in piena area, prova a superare Figliola in uscita, ma la sfera termina sul fondo

93' Errato il disimpegno di Venturini, Esposito vince un rimpallo, avanza a campo aperto e prova la conclusione: palla abbondantemente a lato

90' + 5' Triplice fischio: termina il match

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Anatrella; Clemente (51' Benvenga), Fontana, Venturini; Pelliccia (62' Marino), Manzo, Di Pinto, Avantaggiato (70' Bolognese); Cerone; Prinari (51' Cristaldi), Figliolia (77' Scaringella). A disposizione: Petrarca, Tutino, Marino, Monaco, Bolognese, Benvenga, Paparusso, Scaringella, Cristaldi. Allenatore: Luigi Panarelli.

BITONTO (4-3-3): Figliolia; Nannola (88' Piarulli), Colella, Biason, Di Modugno; Montinaro, Capece, Mariani (88' Passari); Taurino (66' Esposito), Lattanzio (77' Nocerino), Palazzo (46' Caruso). A disposizione: Zinfollino, Milani, Colella, Passaro, Piarulli, Caruso, Nocerino, Esposito, Genchi. Allenatore: Gigi Anaclerio (Squalificato Loseto)

ARBITRO: Sig. Esposito di Ercolano

NOTE

Reti: 42' Lattanzio (BIT), 57' Figliolia (FID)

Ammoniti: 24' Lattanzio (BIT), 45' Montinaro (BIT), 51' Palazzo (BIT), 65' Mariani (BIT), 74' Colella (BIT)

Espulsi: \

Angoli: 3-4

Recupero: 3' p.t.; 5' s.t.