Cerignola - Fidelis 0-0: Termina a reti inviolate il match del "Monterisi"

Torna subito in campo la Fidelis. Tre giorni dopo il pari casalingo contro il Bitonto, gli uomini di Panarelli incontrano il Cerignola di Pazienza al "Monterisi", nell'infrasettimanale valido per la 19^ giornata di campionato. Panarelli conferma il collaudato 3-4-1 -2, con alcune novità rispetto a domenica: Benvenga dal 1' al posto di Clemente, a centrocampo Carullo fa rifiatare Avantaggiato; in avanti Cristaldi affianca Figliolia davanti al solito Cerone. Di seguito la cronaca testuale del match.

0' Inizia l'incontro

2' Il primo squillo del match è dei padroni di casa: rasoterra di Malcore dal limite. Il tiro, piuttosto telefonato, non impensierisce Anatrella

13' Cerone conquista e batte un calcio di punizione dai 25 metri, ma il suo sinistro termina abbondantemente a lato

22' Prima occasione nitida per gli ospiti: calcio d'angolo dalla destra battuto da Dipinto, girata di Benvenga sul primo palo che, però, non inquadra lo specchio della porta

30' Esposito sulla trequarti ruba palla a Manzo e serve Malcore che, nel cuore dell'area, non trova lo spazio per il tiro e si fa recuperare dalla difesa avversaria

45' Termina il primo tempo al "Monterisi": risultato inchiodato sullo 0-0, poche le emozioni in questa prima frazione di gioco

45' Al via la ripresa: in campo gli stessi interpreti del primo tempo

48' Cross da destra di Pelliccia per l'incornata di Figliolia, che insacca, ma comette fallo su un avversario al momento del salto; tutto fermo per il direttore di gara

57' Contropiede del Cerignola con Esposito che allarga sulla destra per Scuderi; l'esterno ofantino avanza a campo aperto e prova il tiro, ma sbaglia totalmente la mira e conclude a lato

65' Per la Fidelis ci prova Manzo dalla distanza: il centrocampista andriese carica ed esplode il destro, Chironi accompagna sul fondo

71' Calcio d'angolo battuto da Achick, palla indirizzata direttamente nel sette: provvidenziale Petrarca (appena subentrato ad Anatrella, uscito a seguito di uno scontro di gioco) che, con l'aiuto della traversa, sventa il pericolo

89' Prinari riceve palla sulla trequarti, stop di petto e conclusione al volo: palla alta sopra il montante

90' + 6' Triplice fischio: termina il match

COMMENTO

Gara con poche emozioni, risultato giusto. Match piuttosto equilibrato, per due squadre poco incisive in fase offensiva. Alla fine pesa anche la stanchezza: ritmi piuttosto elevati in questo campionato, a causa dei tanti incontri ravvicinati. Fidelis ora terza in graduatoria, domenica ospiterà il Sorrento al “Degli Ulivi”. Gli ofantini, invece, affronteranno il Francavilla a domicilio.

TABELLINO

CERIGNOLA (3-5-2): Chironi; Silletti, Allegrini (79 'Syku), Acampora (71' Amoabeng); Russo, De Cristofaro (67 'Barrasso) Esposito, Scuderi, Muscatiello (71' Otranto); Malcore (67 'Tedesco), Achik. A disposizione: Tricarico, Amoabeng, Syku, Barrasso, Amabile, Colucci, Tedesco, Otranto, Monopoli. Allenatore: Michele Pazienza

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Anatrella (79 'Petrarca); Benvenga, Fontana, Venturini (58 'Clemente); Pelliccia (54 'Avantaggiato), Manzo, Di Pinto, Carullo; Cerone (85' Monaco); Cristaldi (54 'Prinari), Figliolia. A disposizione: Petrarca, Tutino, Paparusso, Clemente, Monaco, Avantaggiato, Bolognese, Prinari, Scaringella. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Sig. Mihalache di Terni

NOTE

Reti: \

Ammoniti: 32 'Allegrini (CER), 50' Figliolia (FID), 52 'Venturini (FID), 54' Muscatiello (CER)

Espulsi: \

Angoli: 4-1

Recupero: 0' p.t.; 6' s.t.