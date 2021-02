Fidelis - Sorrento, Panarelli alla vigilia: «Migliorare la prestazione e ritrovare i tre punti»

Continua la corsa dei federiciani nel tour de force di febbraio. Tanti gli scontri ravvicinati per gli uomini di Panarelli, a cavallo tra il girone di andata e quello di ritorno. Domani pomeriggio, tra le mura amiche del “Degli Ulivi”, arriva il Sorrento: una nuova tappa maturità, per tentare di ritrovare i tre punti e insidiare la vetta.

I biancazzurri dovranno mettere a referto un’ottima prestazione, se vorranno riscattare la prova opaca dell’infrasettimanale di Cerignola. Per il tecnico dei federiciani, quello di mercoledì rimane comunque un risultato positivo: «Sapevamo di incontrare un avversario ostico, è stata una partita molto tattica. Dovevamo osare di più nel finale, dove c’erano maggiori spazi per vincere gli uno contro uno. Su quel campo, però, rimane comunque un risultato positivo. Domani l’obiettivo sarà quello di migliorarci, conquistando la massima posta in palio».

Gli ospiti, dal canto proprio, reduci da due sconfitte consecutive, appaiono in netto calo. Guai però, a sottovalutare l’avversario: «Il Sorrento è composto comunque da giocatori importanti, una squadra fisica, che non molla mai. Sapranno crearci delle insidie e vogliono riscattarsi».

La Fidelis, però, arriva al match con con parecchie defezioni. Fermo ai box il difensore Venturini per un affaticamento al polpaccio. Con lui anche Matias Cristaldi. Non saranno del match altresì Marino e Lacassia, anche se sulla via del recupero. La situazione più delicata rimane quella del portiere Anatrella, che ha riportato una frattura al dito medio della mano destra dopo uno scontro di gioco nella gara di mercoledì. Domani pomeriggio dovrebbe prendere il suo posto il giovane Petrarca, già subentrato con personalità contro il Cerignola. Nel frattempo, la società si è anche mossa sul mercato, acquisendo le prestazioni sportive del difensore dei pali (classe 2001) Francesco Stasi.

La sessione di calciomercato è stata prolungata fino al 30 marzo. Una decisione, questa, che ha dato spazio a diverse prese di posizione tra gli addetti ai lavori. Per il tecnico andriese «è vero che è possibile ovviare a qualche infortunio, ma nel complesso è una situazione che non giova al gruppo. E’ sempre bene lavorare con una rosa ben precisa senza distrazioni».

All’andata finì 2-1 per i campani. Fischio d’inizio, domani pomeriggio, fissato alle ore 14.30.