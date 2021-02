Fidelis, nuovo rinforzo per la porta: arriva il classe 2001 Francesco Stasi

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l'accordo con il portiere Francesco Stasi. Il Classe 2001 ha iniziato la stagione con la casacca del Taranto, invece nello scorso campionato ha totalizzato 18 presenze tra Pomezia e Flaminia. Nella stagione 2018/2019 , il giovane di Villaricca, ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza con la maglia dell'Audax Cervinara parando un rigore in finale . Stasi sarà a disposizione del tecnico Panarelli già per la sfida di domani contro il Sorrento.