Fidelis, Panarelli verso Picerno: «Loro squadra per vincere, li affronteremo a scatola chiusa»

Cinque punti nelle ultime tre gare, seconda posizione in graduatoria: la Fidelis Andria di mister Panarelli, nonostante le assenze e gli incontri ravvicinati, continua a vivere il suo ottimo stato di forma. Per i biancazzurri, in arrivo due nuovi big-match, vere e proprie gare crocevia della stagione: le trasferte di Picerno (domani pomeriggio alle 14.30) e Taranto (recupero dell’11^ giornata, in programma mercoledì), infatti, potranno risultare cruciali al fine di accomodarsi, senza riserve, al tavolo delle big.

I lucani, primo avversario in programma, rientrano a pieno titolo tra le formazioni costruite per il salto di categorie e, da poco, hanno anche cambiato guida e staff tecnico: «Il Picerno è tra le contendenti alla vittoria finale -commenta in conferenza stampa pre gara il tecnico Panarelli-. Sono reduci da alcuni risultati negativi e vorranno riscattarsi. Gli affronteremo però a scatola chiusa, non sappiamo infatti la disposizione tattica, il credo del nuovo mister e come hanno preparato la partita. Cercheremo di adattarci a quello che sarà l'approccio iniziale»

All’andata i federiciani disputarono una prova gagliarda. Ma vennero condannati dagli episodi. Panarelli non ha dubbi: «Stavolta baratterei una prestazione di minore qualità, con un risultato positivo».

E sulla classifica: «siamo lì, ma viviamo di giornata in giornata. La guardiamo poco, anche per via dei vari rinvii causa covid che si presentano costantemente. Abbiamo un obiettivo stagionale, la salvezza. Dobbiamo raggiungere prima di tutto quella».

Sul fronte indisponibili nessuna novità. Out ancora Venturini e Lacassia, si cerca di recuperare in extremis Prinari e Figliolia. Cristaldi rientra in gruppo dopo le voci di mercato che lo davano con le valigie in mano -salvo imprevisti, rimarrà ancora ad Andria-. Ai box Anatrella per la frattura ad un dito della mano destra. Fischio d’inizio fissato alle ore 14.30 presso il Campo Sportivo “Macinelli” di Tito.