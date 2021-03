Picerno - Fidelis 2-0: Una doppietta di Albadoro condanna gli azzurri alla sconfitta

La Fidelis Andria affronta a domicilio il quotato Picerno (una delle pretendenti alla vittoria finale) nell'anticipo della 21^ giornata del campionato di Serie D/Girone H. Occasione utile ai federiciani, per dimostrare di potersi accomodare ufficialmente al tavolo delle big. Panarelli deve fare ancora a meno di Venturini, Lacassia e Marino. Partono dalla panchina Figliolia e Prinari, anche se non al meglio della condizione. Nel 3-4-1-2 di partenza, spazio per Paparusso nel trio di difesa. In avanti, invece, torna Cristaldi nel tandem d’attacco con Scaringella, dietro al solito Cerone. Di seguito la cronaca testuale del match.

0 'Inizia il match al "Mancinelli" di Tito

6 'Vantaggio Picerno. Si portano subito avanti i padroni di casa: ingenuità di Fontana che, dal fondo, si fa superare da Guerra; è perfetto il suo suggerimento verso il centro dell'area per Albadoro, che incrocia da pochi passi e firma l'1-0.

16 'Risponde la Fidelis: ci prova prima Di Pinto, che si libera dalla marcatura e si conclude in porta (conclusione murata); poi Manzo, con un destro secco dai 15 metri, palla a lato.

18 'Percussione di Origlia sulla corsia di destra, l'esterno lucano arriva in area e prova il tiro, ma Petrarca copre bene il primo palo

30 'Espulso Dettori tra le fila del Picerno. Fase concitata del match, fermo per ben cinque minuti. Parte tutto dalla gomitata di D'Angelo sul volto di Manzo nell'area di rigore ospite; il direttore di gara non prende inizialmente provvedimenti. Tra le veementi proteste dei federiciani, Dettori atterra Scaringella in area con un calcio. Il sig. Frosi di Treviglio, dopo essersi consultato col guardalinee, estrae il rosso diretto. Poco prima, aveva ammonito anche Manzo e D'Angelo. Riprende il match, nervi tesi.

38 'Calcio di punizione per la Fidelis: batte Cerone, sulla respinta della barriera Manzo controlla la sfera, si gira e prova la conclusione. Palla alle stelle.

47 'Origlia si destreggia bene sull'out di destra e serve al limite dell'area Pitarrese, che controlla la sfera e prova il destro: la sua conclusione, deviata, diviene facile preda di Petrarca.

45 '+ 3' Termina il primo tempo: Prima frazione di gioco dai ritmi molto elevati, ma in cui regna l'agonismo. I federiciani non riescono praticamente mai, anche in superiorità numerica, ad impensierire Giuliani.

-------------

45 'Al via la seconda frazione di gioco

48 'La ripresa si apre con una bell'azione in contropiede del Picerno: progressione di Albadoro in mezzo al campo che allarga sulla sinistra per l'accorrente Guerra, la sua conclusione termina di poco a lato

50 'Calcio d'angolo per la Fidelis: in area svetta Monaco, ma Giuliani è provvidenziale e salva tutto sulla linea.

72 'Raddoppio Picerno: calcio di punizione, taglio di Albadoro in area, che sfrutta una disattenzione della difesa e batte di testa Petrarca

75 'Ancora Picerno pericoloso: Olivia riceve una palla in profondità, arriva in area e prova la conclusione; risponde Petrarca coi pugni. Sulla ribattuta ci prova D'Angelo, palla alta sopra il montante

93 'Picerno vicinissimo al tris: Contropiede dei padroni di casa, Finizio porta palla fino alla trequarti e serve Iadaresta, che spreca tutto da pochi passi con un tiro a giro che termina di poco alto sulla traversa

90 '+ 6' Termina il match

COMMENTO

Deciso passo indietro per i federiciani, rispetto alle ultime uscite stagionali. Vano il forcing finale degli azzurri, che sbagliano le misure e non riescono a rendersi pericolosi anche se in superiorità numerica. Pesano, e tanto, gli errori difensivi, in una gara ricca di agonismo e caratterizzato da continue interruzioni. Mercoledì, però, si tornerà già in campo: c'è il derby allo “Iacovone” contro il Taranto.

TABELLINO

PICERNO (3-5-2): Giuliani; Girasole, Dametto, Ligorio; Origlia (78 'Konè), Guerra, Dettori, Pitarresi, Stasi; Albadoro (82 'Iadaresta), D'Angelo (85' Finizio). A disposizione: Siani, Finizio, Caiazza, Carnevale, Iadaresta, Santarcangelo, Togora, Kone, Allegretto Allenatore: Antonio Palo.

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Petrarca; Benvenga, Fontana (80 'Bolognese), Paparusso; Pelliccia, Manzo (61 'Prinari), Di Pinto, Carullo; Cerone; Cristaldi, Scaringella (57 'Figliolia). A disposizione: Stasi, Lacassia, Clemente, Monaco, Prinari, Avantaggiato, Bolognese, Figliolia, Mariano. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Sig. Frosi di Treviglio

NOTA

Reti: 6 'Albadoro (PIC), 72' Albadoro (PIC)

Ammoniti: 22 'Girasole (PIC), 29' D'Angelo (PIC), 29 'Manzo (FID), 37' Stasi (PIC), 63 'Fontana (FID), 73 'Albadoro (FID), 90' Finizio (PIC)

Espulsi: 30 'Dettori (PIC)

Angoli: 2-7; Recupero: 3 'pt, 6' st