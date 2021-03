Taranto - Fidelis, Panarelli: «Non una gara come le altre. Vogliamo riscattare Picerno»

«Non sarà una partita come le altre, c'è rivalità, è un derby con tanti ex e tra due squadre al vertice. Dobbiamo riprendere il percorso interrotto a Picerno, per fortuna si torna subito in campo».

Che Luigi Panarelli non lasciasse troppo spazio alla retorica lo si era capito da tempo. La conferma è arrivata subito dopo la sconfitta di Picerno, quando ha analizzato «la peggior prestazione della stagione». Poi, stamane, fermo e determinato, il tecnico originario di Taranto, ha presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara, il derby (recupero dell'11^ giornata) contro la squadra della sua città: «Sono tarantino di nascita e, chiaramente, sono orgoglioso di esserlo. Ma sono un professionista, oggi guido e difendo la Fidelis. Quella di domani sarà una gara che potrà dare slancio alle annate di entrambe le squadre».

Per gli jonici, fino a questo momento, stagione piuttosto frammentata: la positività di alcuni tesserati, ha costretto il gruppo ai box per diverse giornate, ora da recuperare. Tuttavia, il team guidato da Laterza rimane tra i favoriti alla vittoria finale del torneo e la società continua ad intervenire sul mercato: «Sappiamo di incontrare una rosa davvero forte, se la giocheranno fino alla fine per la vittoria del campionato». Poi una curiosità: «si affronteranno la prima e la seconda miglior difesa». A testimonianza, se davvero ce ne fosse, del valore delle due squadre. Tra i federiciani tutti a disposizione, tranne Anatrella e Marino. Visti i numerosi incontri ravvicinati, Panarelli ammette che «potrebbe esserci qualche novità nell'undici titolare». Ma specifica: «chiunque è subentrato lo ha sempre fatto bene, basti pensare alle ultime prestazioni di Di Pinto, ormai una certezza».

Fischio d'inizio, allo “Iacovone” di Taranto, fissato alle ore 14.30.