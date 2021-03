A Monaco risponde Santarpia: 1-1 allo “Iacovone” tra Taranto e Fidelis

Si porta avanti nel primo tempo, si fa raggiungere nella ripresa, punita da una sbavatura difensiva. Una bella Fidelis sfiora con personalità il blitz allo “Iacovone”, ma termina 1-1 contro il Taranto di mister Laterza nel recupero dell’11^ giornata di campionato. I biancazzurri se la giocano a viso aperto, in una gara ricca più di agonismo che di emozioni.

Panarelli schiera un quasi inedito 3-5-2. Torna Lacassia in difesa, Monaco ritrova posto in mezzo al campo. In avanti l’inedito tandem Cerone-Figliolia. Non c’è, infatti, Cristaldi, fermatosi durante la rifinitura. Padroni di casa in campo col 4-2-3-1, con Santarpia, Tissone e Guaita alle spalle di Diaz, terminale offensivo.

Il primo squillo del match è di marca ospite. Al 6’ conclusione dalla media distanza di Cerone, Ciezkowsky smanaccia in corner. Risponde il Taranto: girata di Diaz sul suggerimento di Boccia, palla alta sopra il montante. La gara stenta a decollare, ma al 26’ ecco la prima sliding door del match. Azione personale di Monaco, che riceve da Cerone, avanza palla al piede ed esplode il destro dal limite: sfera nell’angolino basso alla destra di Ciezkowsky ed è vantaggio Fidelis! Timida la reazione dei padroni di casa, poveri di idee. Al 32’ ci prova Matute dal limite dell’area, ma la sua conclusione è imprecisa e non centra lo specchio. Dopo soli 30 secondi i federiciani ripartono in contropiede. Progressione di Avantaggiato sulla sinistra, la sua conclusione però termina tra le braccia dell’estremo difensore jonico. Vano il forcing dei rossoblù, in cerca del pari. Dopo due minuti di extratime si chiude la prima frazione di gioco.

Alla ripresa in campo gli stessi interpreti. Dopo due giri di lancette Avantaggiato impegna Ciezkowsky con un tiro da sinistra, il difensore dei pali blocca in presa bassa. Primi cambi del match: Laterza getta nella mischia Versienti e Falcone, al posto degli spenti Guaita e Tissone. Splendida l’azione corale dei federiciani dopo un lungo possesso palla, la conclude Bolognese in area dopo aver dribblato un avversario, Ciezkowsky si salva in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner è ancora Bolognese a rendersi pericoloso: destro dal limite, l’estremo difensore ospite si rifugia ancora in angolo. Poi Panarelli passa al 4-4-2: Pelliccia e Carullo rilevano rispettivamente Bolognese e Avantaggiato. E al 66’ il Taranto pareggia i conti: Santarpia sfrutta in area il disimpegno errato di Fontana, conclude di prima intenzione e batte Petrarca. Gara nuovamente in parità. La reazione della Fidelis non si fa attendere, punizione pericolosa di Cerone, in area però non la tocca nessuno per un soffio. Tanto agonismo in mezzo al campo, ma poi cala la stanchezza a causa anche dei tanti incontri ravvicinati. Vane le girandole dei cambi. Le squadre si affrontano senza incidere. E si annullano. Nel recupero c’è spazio per il tiro cross di Pelliccia e per una conclusione sbilenca di Manzo dalla media distanza. Dopo 4 minuti di recupero, il triplice fischio finale. Col pareggio odierno, i federiciani riscattano la prova di Picerno si riagganciano in seconda piazza. Domenica prossima turno di riposo, si tornerà in campo il 21 contro il Brindisi.