Fidelis, Panarelli pre-Brindisi: «Ripartire dalla prestazione di Taranto»

Da un derby all'altro. Dieci giorni dopo il pareggio esterno contro il Taranto, la Fidelis Andria di mister Panarelli attende, tra le mura amiche del “Degli Ulivi”, un'altra storica rivale del calcio andriese: il Brindisi. L'obiettivo è lo stesso: conquistare la massima posta in palio, per continuare a insidiare le zone alte della classifica.

Il tecnico dei federiciani, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, non ha dubbi: bisognerà ripartire dalla prestazione dello Iacovone. «E 'stata una prova positiva -afferma-, l'abbiamo analizzata in settimana, con uno sguardo anche gli errori commessi. Errori da non ripetere in vista della difficile sfida di domani pomeriggio ». In terra jonica gli azzurri partirono con un insolito 3-5-2, in avanti l'inedito tandem formato da Cerone e Figliolia. In vista di domani, da sciogliere ancora alcune riserve: «Non sono un maniaco di moduli e sistemi di gioco, lavoriamo molto su principi e dettami tattici», spiega. «Abbiamo un modulo più adatto ed è quello proposto sin da inizio stagione. Mi interessa valutare chi è più in forma e schierarlo in quel sistema, o adattare quest'ultimo in base ai giocatori disponibili ».

All'andata finì 1-0 per i messapici, che nei successivi mesi dovrebbero poi riformato la rosa. Sul fronte societario, a Brindisi c'è attesa di novità definitive in merito alle vicissitudini che hanno, fin qui, caratterizzato -in negativo- la stagione del club. Nel mentre, i biancazzurri allenati da mister De Luca, dopo i 4 punti collezionati contro Fasano e Gravina, non vogliono più fermarsi: «La maggior insidia è proprio questa -conferma Panarelli-, hanno ritrovato fiducia ed entusiasmo. E sono nel complesso una buona squadra, fatta di giovani interessanti che si stanno ponendo in evidenza ».

Poi un'analisi sul percorso di crescita del suo gruppo. «Abbiamo fatto bene contro grandi squadre. Ma abbiamo, secondo me, ancora molti margini di miglioramento. Con i nuovi innesti lavoriamo da un poco più di un mese. Vorrei avere sempre tutti a disposizione per una crescita organica ».

Gli ultimi 10 giorni sono serviti a ricaricare le batterie, curando soprattutto l'aspetto fisico. Qualche defezione, però, c'è ancora. Non saranno del match Anatrella e Cristaldi; in settimana stop anche per Paparusso e Fontana, a causa di noie muscolari. Tuttavia, rientreranno nella lista dei convocati. Venturini, invece, salterà il match per squalifica. Fischio d'inizio fissato alle ore 14.30.