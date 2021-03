Fidelis - Brindisi 0-0: Al via il derby al "Degli Ulivi"

Dieci giorni dopo il pareggio esterno nel derby di Taranto, la Fidelis Andria di mister Panarelli ospita il Brindisi, altra storica rivale del calcio federiciano, sull'onda dell'entusiasmo dopo gli ultimi due risultati (4 punti in 2 partite) e in cerca di allungare sulle sabbie mobili della zona play-out. Un derby anomalo, per l'assenza del pubblico sugli spalti. Andria in emergenza, soprattutto in difesa. Out Anatrella e Venturini (squalificato); Fontana e Paparusso forniti dalla panchina, anche se al meglio della condizione. Tra le novità di formazione Clemente, che ritrova posto nel trio di difesa, e Monaco, in mezzo al campo. Non convocato Cristaldi, con le valigie in mano. In attacco, davanti al solito Cerone, ci saranno Prinari e Figliolia. Imperativo tre punti per Manzo & co:

0 'L'Andria tocca il primo allone dell'incontro: Inizia il match

1 'Il primo squillo del match è di marca ospite: punizione dalla media distanza per il Brindisi, botta di Calemme; respinge Petrarca coi pugni

9’ Figliolia riceve in area da Avantaggiato e, marcato da un avversario, prova la girata: la palla gonfia l’esterno della rete

11’ Ripartenza dei messapici, la palla arrive sui piedi di Iaia che esplode il destro dai 15 metri, Petrarca si distende e respinge; rinvia la difesa

14’ Risponde la Fidelis: Monaco prima, Manzo poi, provano la conclusione dalla distanza, In entrambi i casi la sfera termina alta sopra il montante

22’ Brindisi pericoloso: Iaia riceve dalla sinistra e conclude in porta. Petrarca smanaccia in angolo. Sugli sviluppi del corner gran tiro di Bottari dal limite, Petrarca risponde “presente” e si salva ancora in angolo

TABELLINO PRIMO TEMPO

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Petrarca; Lacassia, Benvenga, Clemente; Pelliccia, Anzo, Monaco, Avantaggiato; Cerone; Prinari, Figliolia. A disposizione: Stasi, Fontana, Paparusso, Dipinto, Carullo, Marino, Bolognese, Mariano, Scaringella Allenatore: Luigi Panarelli.

BRINDISI (4-2-3-1): Pizzolato; Boccadamo, Suhs, Panebianco, Nives; Iaia; Bottari; Calemme, Gomes Forbes, Palumbo; Buglia. A disposizione: Lacirignola, Dario, Monteleone, Merito, Botta, Pizzolla, Laneve, Padin, Rotulo. Allenatore: Claudio De Luca.

ARBITRO: Sig. Lingamoorthy di Genova

NOTA:

Reti:

Ammoniti: 5' Benvenga (FID)

Espulsi:

Angoli: 0-3

Recupero: