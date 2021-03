Fidelis, Panarelli pre Puteolana: «Serve ritrovare la vittoria, guai a sottovalutare l’avversario»

Il pareggio casalingo, a reti inviolate, nel derby contro il Brindisi ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Fidelis. Due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare, ‘solo’ due vittorie negli ultimi 8 incontri: i biancazzurri di mister Panarelli sembrano aver perso un po’ di continuità, frenando la corsa al vertice. Taranto e Casarano, infatti, allungano sulle inseguitrici. Tuttavia, Manzo &co. rimangono ancora ancorati in quarta posizione a quota 35 punti.

I federiciani, ora, sono attesi da due scontri ravvicinati che potranno dire molto: la sfida di domani pomeriggio a domicilio della Puteolana e quella di giovedì (nell’infrasettimanale pre-pasquale), contro l’Aversa al “Degli Ulivi”: «Dobbiamo ritrovare la vittoria. In settimana abbiamo lavorato anche sull’aspetto mentale -commenta Panarelli in conferenza stampa pre gara- cercando di ritrovare l’entusiasmo giusto. E’ vero che ci vogliamo togliere altre soddisfazioni. Ci è piaciuto ciò che abbiamo fatto ed è bello per tutti stare lì sopra. Ma dobbiamo anche ricordarci da dove veniamo».

Parole di ridimensionamento? Più un invito a mantenere alta la concentrazione. La Puteolana, cenerentola del girone, dista ben venti lunghezze. Ma ha cambiato dirigenza, è molto attiva sul mercato e vuole invertire la rotta per centrare la salvezza. Guai, infatti, ad abbassare la guardia: «Sono una squadra che non rispecchia la classifica -spiega Panarelli-. Dopo il cambio di società, stanno investendo tantissimo. Negli ultimi giorni ha fatto degli acquisti importanti, aggiungendo uomini di esperienza e di categoria. Il loro obiettivo è quello di salvarsi il prima possibile. Lotteranno per questo».

Tra i federiciani, domani pomeriggio, sarà assente solo Monaco per squalifica. Rientra, invece, Venturini. Tutti a disposizione quindi per il tecnico andriese. In vista dell’undici di partenza, da sciogliere dei dubbi solo per ciò che attinge il reparto avanzato.

Che quella corrente sia un’annata frammentata a causa della pandemia, era cosa nota. L’ultima conferma è arrivata nella giornata di ieri: quasi ufficiale, a partire 25 aprile, la sospensione temporanea del torneo di Serie D. Come spiegato dalla LND in una nota, la scelta è stata presa «al fine di assicurare che la fase finale del Campionato, per quanto possibile tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, si svolga in condizioni di parità tra le società partecipanti». Si darà quindi spazio ai recuperi delle gare rinviate causa Covid. Lega e società sperano che lo stop duri massimo 10 giorni.