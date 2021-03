La Fidelis strappa il pari allo scadere: 1-1 a domicilio della Puteolana

Minuto 48: Benvenga entra in area e viene atterrato da un avversario. Il direttore di gara indica il dischetto, dagli undici metri si presenta Mariano che, con freddezza, spiazza Romano e firma il pari. La Fidelis non brilla, disputa una delle peggiori prestazioni della stagione e rischia lo stop. Ma strappa al fotofinish un punto ormai insperato.

Le formazioni. Classico 3-4-1-2 per i federiciani, torna Venturini in difesa; Manzo e Bolognese in cabina di regia, con Clemente e Avantaggiato sulle corsie laterali; Panarelli rivoluziona il reparto avanzato: si ferma Cerone per febbre, è quindi Prinari ad agire alle spalle di Scaringella e Figliolia.

Primo tempo ricco di agonismo -e nervosismo-. Poche le occasione salienti. La Fidelis, di fatto, si fa vedere solo 15' con un calcio di un calcio di punizione dal limite: batte Scaringella, il tiro si infrange sulla barriera. Poi la Puteolana cresce. E al 25' trova il gol del vantaggio: Romano lancia Cilento in profondità, 1 vs 1 contro Fontana, dribbling a rientrare sul sinistro e tiro secco. Il rasoterra, con la leggera deviazione di Fontana in scivolata, spiazza Petrarca. E' 1-0 per i campani, che non mollano la presa. Il loro pressing aggressivo costringe l'Andria a non trovare linee di passaggio pulito, né le misure giuste in mezzo al campo. E dopo dieci minuti è ancora Cilento a creare pericoli: l'attaccante granata supera a centrocampo Manzo (forse con un fallo), poi va in progressione e prova il tiro in area osteggiato da Fontana: provvidenziale stavolta Petrarca, che smanaccia e si salva in angolo. Provocazioni, perdite di tempo e decisioni arbitrali molto discusse: ai federiciani scattano i nervi sul finire della prima frazione, cadono nella trappola e si sfiora la rissa al rientro negli spogliatoi.

Nella ripresa subito un cambio per parte. Prinari rileva Benvenga; Romeo sostituisce Fabiano. L'Andria accenna una reazione. Il primo squillo del secondo tempo, infatti, è di marca ospite: dopo due giri di lancette Bolognese manovra sulla sinistra e serve Benvenga; conclusione al volo del neo entrato, Romano blocca senza difficoltà. Passano cinque minuti e la risposta dei campani arriva dai piedi del solito Celiento, che punta Lacassia, si accentra e prova la conclusione dai 20 metri; palla alta sopra il montante. Al 28' il tentativo, timido, dei biancazzurri, con la stoccata di testa di Scaringella da calcio d'angolo, che anticipa tutti ma non centra lo specchio. Al 36' i campani sforano anche il raddoppio; tiro-cross di Dragosta dalla sinistra, c'è Bellante in piena area; è provvidenziale l'anticipo di Paparusso che si rifugia in corner. Dopo dieci minuti, lo stesso Paparusso prova la conclusione dai 20 metri, senza centrare però lo specchio. Ma al 47' ecco l'episodio che cambia il volto del match: azione personale di Benvenga, che viene atterrato in area da un avversario. Il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Mariano, che con freddezza spiazza Romano e firma il pari al fotofinish. La Puteolana termina la gara in nove, espulsi Armeno e Ciliano per proteste.

Dopo sei minuti di recupero cala il sipario: triplice fischio e, tra le continue tensioni, tutti negli spogliatoi. Tra quattro giorni sarà di nuovo campionato per gli uomini di Panarelli: giovedì al “Degli Ulivi” arriverà l'Aversa, nell'infrasettimanale che anticipa le festività pasquali.