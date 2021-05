Fidelis a Nardò per la corsa ai play-off, D’Alterio: «In campo per i tre punti»

La settimana post Fidelis Andria - Taranto è stata, senz’ombra di dubbio, dai toni piuttosto accesi: prima il silenzio stampa a fine gara degli jonici per presunta “mancanza di ospitalità” da parte della società federiciana (accuse rispedite subito al mittente), poi il ricorso presentato sempre dal club del presidente Giove per la posizione dell’attaccante andriese Acosta, nel mezzo della querelle tesseramenti che travolgendo il calcio dilettantistico. Anche in questo caso, il sodalizio federiciano si è difeso, annunciando di presentare controdeduzioni.

Di mezzo, però, c’è il campo. E il rush finale di un torneo che si avvia al termine, ma che ha ancora molto da dire. Domani, infatti, i biancazzurri saranno ospiti del Nardò, attualmente in ottava piazza, sotto di sole quattro lunghezze. Ancora sei gare, per difendere il piazzamento play-off: «Ogni partita, ovviamente, ora inizia a pesare, ogni domenica potrà risultare determinante -commenta alla vigilia il tecnico in 2^ D’Alterio-. Tra le due, chi avrà più da perdere sono loro. Tuttavia, scenderemo in campo per portare a casa i tre punti, come abbiamo dimostrato di fare sin dall’inizio». I numeri parlano chiaro, il Nardò tra le mura amiche è una vera e propria corazzata: «Non lo scopriamo di certo oggi. Sono una squadra ben strutturata e ben allenata, in più giocheremo su un campo difficile. Li rispettiamo molto, ma abbiamo anche tanta consapevolezza delle nostre capacità».

Tra i fattori più avversi vi sarà sicuramente il caldo. Un assaggio lo si è avuto domenica scorsa. Proprio per questo, D’Alterio ha tanta fiducia nei suoi: «E’ vero, si inizia un po’ a boccheggiare. E chi ha più benzina, arriva meglio alla fine. Ma domenica contro il Taranto abbiamo visto chi è arrivato al 90° ancora correndo e chi non riusciva a seguire più certi ritmi. Tutto questo è soltanto frutto del bel lavoro svolto da inizio stagione. Gli sforzi di questi ragazzi sono solo da elogiare. Se riuscissimo a mantenere questo livello di forma, ne trarremo vantaggio».

Per la sfida di domani pomeriggio assenti per squalifica Manzo e Carullo, ancora in dubbio Clemente. Fischio d’inizio fissato alle ore 15 presso il “San Giovanni Paolo II” di Nardò.