Oltre 80 reti in carriera in 300 gare tra i professionisti. Colpo da 90 per il DS Alessandro Degli Esposti che porta alla corte del tecnico Gigi Panarelli l’attaccante 33enne Matteo Di Piazza. Una grande esperienza tra i Professionisti per Di Piazza che per due volte è stato uno dei trascinatori a suon di gol di Lecce e Foggia in due stagioni coronate dalle vittorie dei campionati in serie C. Altri anni d’oro vissuti anche con la Pro Vercelli in una scalata epica dalla C2 alla B. Lo scorso anno si è diviso tra Catanzaro e Catania ma la sua esperienza tra Serie B e Serie C vanta moltissime piazze di prestigio ed una carriera costellata di successi. Un top player nel girone C di serie C che sarà già da domani a disposizione del tecnico Gigi Panarelli. «Per me è una grande sfida – le prime parole in biancazzurro di Matteo Di Piazza – sono molto motivato ed ho molta rabbia addosso. Lo scorso anno è stato un po’ discreto ma venire ad Andria è la scelta giusta per dimostrare il calciatore che sono. Dopo quattro campionati vinti in carriera ho tantissima voglia di nuovi stimoli e nuovi progetti ed Andria è una piazza molto ma molto importante che ha fatto calcio e che vive di calcio. Poi della Fidelis, della città, della tifoseria e del tecnico Panarelli, mi hanno parlato benissimo in tanti. Spero che con il mio arrivo ci sia anche tanto altro entusiasmo dopo il ritorno tra i professionisti».

Nel girone H di serie D ha segnato oltre 50 reti in meno di 150 presenze. Ma per lui ci sono anche esperienze importanti tra i Pro. Torna in Serie C, e lo farà con la maglia della Fidelis, Ciro Favetta che dopo due anni a Casarano ha firmato oggi l’approdo con la casacca biancazzurra. Il 27enne attaccante è una punta centrale di grande generosità e senso del gol. Favetta ha fortemente voluto l’approdo ad Andria: «Sono contentissimo, è stata la mia priorità venire ad Andria – spiega Ciro Favetta - Voglio ringraziare mister direttore e tutta la dirigenza dell' Andria per avermi dato questa opportunità con grande fiducia che cercherò di ripagarla nel migliore dei modi. Spero e mi auguro che i tifosi possano assistere ad ogni nostra partita dato questo periodo un pò difficile per tutti; non vedo l'ora di calcare il prato del Degli Ulivi e vedere loro a tifare per noi perché possono essere il 12esimo uomo in campo».

Quasi 300 presenze tra i professionisti ed un’ultima stagione da protagonista in serie D con l’ACR Messina con due reti e due assist ed un campionato vinto. Ma le piazze che hanno visto la corsa ed il dinamismo di Sergio Sabatino sono davvero moltissime. Oggi la firma per il ritorno tra i Pro questa volta con la maglia della Fidelis. 33 anni per l’esterno siciliano con tanta esperienza e tante piazze come Arezzo, Catanzaro e Triestina, in cui ha potuto militare: «Sono molto contento di questo arrivo ad Andria. Questa è una piazza importante che vive di calcio 7 giorni su 7 – spiega Sabatino - Ho affrontato l'Andria tante volte e mi ha colpito molto il calore dei tifosi ed è un aspetto molto importante. Ho visto la festa che hanno fatto in occasione del ripescaggio qualcosa di unico e straordinario. Ringrazio il mister Panarelli, il direttore Degli Esposti e la società per la grande fiducia che mi hanno dato, non vedo l'ora di ripagare questa fiducia sul terreno di gioco»

30 gare e 4 assist ma soprattutto moltissimi chilometri coperti sulla fascia sinistra ed un rendimento sempre costante. E’ il profilo di Gioacchino Carullo che su quella fascia, dopo l’ottimo campionato scorso, continuerà a correre anche per la prossima stagione con la maglia biancazzurra della Fidelis nello scacchiere tattico di Gigi Panarelli. La firma del rinnovo in giornata per il classe ’99: Sono contento di essere rimasto ad Andria dopo un anno così importante – spiega Carullo - È una piazza che merita questa categoria. Non vedo l’ora di iniziare questa stagione importante, spero di ripagare al meglio la fiducia della società, del direttore e del mister».