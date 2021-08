Fidelis, inizio da sogno: 1-0 al “San Nicola” contro il Bari nella prima di Coppa

Un inizio da sogno. Non poteva inaugurare nel migliore dei modi la stagione 2021-22 la Fidelis Andria di Gigi Panarelli. Nel turno preliminare di Coppa Italia, i federiciani espugnano il “San Nicola”, superando 1-0 il Bari di Mignani. E' il primo successo nella storia contro i galletti.

Il derby, in gara ufficiale, mancava da ben 28 anni. Lo decide l’argentino Bubas, al 38’, dagli undici metri. I biancazzurri, ancora cantiere aperto dopo la ratifica del ripescaggio avvenuta solo il 7 agosto e al primo test pre-campionato, partono col 3-5-2. Panarelli punta sull’usato sicuro. In campo ben sei undicesimi della passata stagione: Lacassia, Fontana e Venturini nel trio di difesa, Benvenga e Carullo sugli esterni e Bolognese mezz’ala. A completare il centrocampo, i nuovi acquisti Gaeta e Bonavolontà. Bubas e Spano formano il tandem d’attacco. Tra i pali, la scommessa Vandelli.

I primi squilli del match sono affidati ai piedi di Antenucci. L’attaccante ex Spal ci prova due volte in area, ma non punge lo specchio. Replica Bubas: tiro strozzato, facile preda di Frattali. Qualche minuto più tardi Di Cesare di testa manda sul fondo un cross da calcio d’angolo, al 34’, invece, Maita conclude dai 25 metri un’azione corale dei galletti; il tiro si stampa sul palo. Primo legno del match, primo brivido della partita. Sei giri di lancette, però, ed ecco arrivare il vantaggio dei federiciani. Sabbione è ingenuo su Bubas, l’arbitro indica il dischetto. Esecuzione perfetta dello stesso argentino che porta avanti i suoi e chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, i biancorossi accennano una reazione, ma non impegnano quasi mai Vandelli. La Fidelis riprende in mano il pallino del gioco: Bonavolontà anticipa tutti su invito da sinistra di Carullo, sfera di poco a lato. Prima girandola di cambi. Il subentrato Cheddira si rende subito insidioso: sgasa sulla sinistra, supera Vandelli e scarica un diagonale che si infrange sul palo; sulla respinta, D’Errico calcia a botta sicura ma Fontana e Vandelli salvano tutto sulla linea. Nel finale, Frattali prima chiude lo specchio a Carullo dopo uno scambio con Bubas, poi respinge una conclusione dalla media distanza di Bonavolontà. Allo scadere, invece, l’estremo difensore avversario smanaccia in corner l’incornata di Cheddira e chiude l’incontro.

L'Andria supera il turno. Stasera conoscerà il suo avversario, una tra Taranto e Virtus Francavilla. Al via domani, invece, l’ultima settimana di lavoro in vista dell’esordio in campionato: domenica sera, al “Degli Ulivi”, arriverà la Juve Stabia.