Fidelis in Serie C, l’appello della società: «Andria, sostieni questo progetto»

La stagione 2021-2022, per la Fidelis Andria, si è inaugurata ufficialmente sabato sera al “San Nicola”, nel turno preliminare di Coppa Italia. La vittoria (0-1, ndr) contro i galletti, ha chiuso una pre-stagione entusiasmante, culminato con la ratifica del ripescaggio in Serie C.

Adesso, prende il via una nuova fase. Il club del duo Roselli-Catapano, infatti, in vista dell’esordio in campionato di domenica prossima, continua a districarsi su più fronti, operando in ottica mercato (il d.s. Degli Esposti si appresta a chiudere le ultime trattative), ma non solo: in cima all’agenda, v’è il prosieguo della campagna abbonamenti e la promozione del “marketing plan”, per attrarre nuovi investitori.

Temi, questi, al centro di una lunga conferenza stampa convocata per la serata di ieri, alla presenza di Roselli e Catapano, del direttore generale Camicia e del Sindaco Bruno. La parola chiave è una: “sostegno”. Quello che, a detta della società, «dopo gli sforzi economici sostenuti per il salto di categoria, sta venendo meno». Concetto ribadito senza perifrasi dallo stesso Roselli, che annuncia: «ora c’è la necessità che tutti facciano la loro parte. A ieri le tessere erano solo 480, ciò mi fa male. E pochissimi sono anche gli sponsor». L’appello non è meno esplicito: «Andria ci dia una mano, perché merita come minimo di militare in Lega Pro. Ma non vogliamo sentirci soli».

Poi rimarca il valore del progetto: «Siamo una società sana, che non ha debiti, con un quadro dirigenziale potenziato e che ha compiuto sacrifici incredibili. Vogliamo tesserare altri giocatori che diano una buona immagine alla Fidelis, ma serve un messaggio tangibile da parte della piazza, altrimenti ciò non potrà avvenire e sarebbe un lavoro fine a se stesso. Con le altre due componenti, sponsor e tifosi, invece, il sogno può realmente continuare».