Estro, duttilità ed esperienza per la Fidelis: ecco il centrocampista Giacomo Casoli

Colpo in entrata per la Fidelis Andria che ha raggiunto l’accordo con il centrocampista Giacomo Casoli, 32enne umbro lo scorso anno a Catanzaro ma con oltre 400 presenze condite da 50 reti tra i professionisti e molti assist. Nella scorsa stagione per lui 31 presenze tra campionato e coppa nel girone C di serie C con la maglia del Catanzaro condite anche da una rete e tre assist. In carriera vanta anche diverse stagioni in serie B con Como, Pro Vercelli ed Empoli oltre ad annate importanti con Spezia, Matera, Gubbio e Cremonese dopo aver iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Fiorentina. Un centrocampista duttile e ben integrabile nello scacchiere tattico del tecnico Gigi Panarelli.

«Arrivo ad Andria con grande entusiasmo – ha spiegato Giacomo Casoli - Quando mi hanno parlato di questa piazza ho subito accettato l'offerta perché qui si respira calcio 7 giorni su 7. Ci tengo a ringraziare la società, il direttore ed il mister che hanno sin da subito mostrato grande interesse nei miei confronti. Ora mi metto subito a disposizione dello staff per iniziare nel migliore dei modi questa stagione. I tifosi della Fidelis li ho già incontrati da avversario e mi hanno sempre impressionato; mi piacerebbe vedere lo stadio pieno di gente».