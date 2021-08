Fidelis, Venturini: «Pronti all’esordio in campionato»

Tra i punti di forza della passata stagione, per la Fidelis Andria, v’è stata la solidità difensiva: miglior reparto arretrato della Serie D, con sole 18 reti al passivo. A guidare la retroguardia, Andrea Venturini, baluardo della Fidelis 2020-21 con le sue 32 presenze, condite anche da una rete.

La struttura di una squadra, per evitare rischi, deve poggiare su solide fondamenta. Concetto chiaro al club del presidente Roselli, che ha voluto costruire sull’usato sicuro. Tanti i confermati, tra cui proprio Venturini. La prima dimostrazione, è arrivata sabato scorso al “San Nicola”, dove, con in campo sei undicesimi della scorsa annata, l’Andria ha ben figurato contro il Bari di Antenucci e Simeri, mantenendo altresì inviolata la porta: «E’ stata una bella gara -commenta il difensore federiciano- per molti di noi era la prima volta al San Nicola contro un avversario così blasonato. In campo c’erano tanti confermati, e vari concetti di gioco erano già ben acquisiti. Se giochiamo come vuole il mister, ci divertiremo».

Nel frattempo, continuano i lavori in vista dell’esordio in campionato. Domenica sera, al “Degli Ulivi”, arriverà la Juve Stabia. Un primo, vero, banco di prova: «Da domenica le partite inizieranno a contare davvero. Qui anche un punto può valere tanto e non puoi concedere nulla». Il difensore nativo di Cesena ammette: «Non è stato facile lavorare in pochi nel pre-stagione», ma assicura: «siamo pronti sotto il punto di vista fisico e l’organico è sempre più completo, con innesti competitivi. Come sempre, però, piedi per terra».

Una prima di campionato che si disputerà dinanzi al proprio pubblico, nel limite di presenze (50% della capienza) imposto dalla normativa anti-Covid: «Dopo un anno in cui non abbiamo quasi mai giocato davanti ai nostri tifosi, finalmente li ritroviamo. Li invito a seguirci sin da subito, sono sicuro che il loro supporto quest’anno ci darebbe una grande mano».