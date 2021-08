Fidelis, ci siamo: stasera al “Degli Ulivi” l’esordio in campionato

Pronti, partenza, via. Si ricomincia. Era lo scorso 19 giugno, l’Andria chiudeva la stagione a Picerno, sconfitta in finale play-off dai lucani. Nessuno, probabilmente, lo immaginava: tra le valli della Basilicata, si consumava l’ultima uscita tra i dilettanti della Fidelis.

Poi il miracolo sportivo: domanda per il ripescaggio presentata in Lega, attesa interminabile per la ratifica dello stesso, lavoro in tempi record per allestire -in meno di un mese- l’organico e programmare la nuova stagione. Stavolta, però, di nuovo tra i professionisti, panorama ritrovato dopo tre anni di militanza in quarta serie. A proposito di date, l’ultima apparizione in Lega Pro è avvenuta il 6 maggio 2018; sfida alla Virtus Francavilla, appendice finale di un’annata che vide la salvezza sul campo prima, il fallimento societario poi.

A dir la verità, gli uomini di Panarelli la stagione l’hanno già inaugurata. E pure in grande stile. Otto giorni fa, nella singolare cornice del “San Nicola”, battevano 1-0 in Coppa Italia il Bari di Antenucci e Simeri, scrivendo una piccola, ma significativa, pagina di storia del calcio federiciano: prima vittoria di sempre contro i galletti.

Ora, è tempo di esordio in campionato. La prima è al “Degli Ulivi”, questa sera (20:30) contro la Juve Stabia. Panarelli, si lascia alle spalle il successo sui biancorossi e mette in guardia i suoi: «Guai a pensare che adesso sia tutto facile. Ora si fa sul serio, ci sono i punti in palio e in ogni gara, ogni episodio potrà essere determinante». Poi evidenzia il valore degli avversari: «La Juve Stabia ha grande tradizione tra i professionisti e in panchina hanno un allenatore (Novellino, ndr), con esperienze in categorie superiori». E ammette: «Siamo ancora un cantiere aperto. Non è semplice lavorare, ma i ragazzi si stanno mettendo a disposizione per rendersi pronti da un punto di vista sia fisico che mentale. I nuovi arrivati? C’è chi aveva già disputato una preparazione anche se svincolato, chi non è ancora pronto. Per qualcuno, c’è bisogno di assimilare ancora alcuni dettami tattici».

Nella stanza dei bottoni, nel frattempo, un occhio va al campo e uno al mercato. Nella giornata di ieri, il D.S. Degli Esposti ha chiuso le trattative per Alessandro Avantaggiato, esterno sinistro classe 2000 che torna dopo l’esperienza della passata stagione e Giovanni Di Noia, vero e proprio colpo da novanta per la mediana biancazzurra. Per lui, ben 120 presenze in Serie B. Tra i pali, in dirittura d’arrivo la trattativa che porta a Dini del Parma. Tutti a disposizione per la sfida di stasera. Assente solo l'attaccante Di Piazza, a causa di problemi di salute.