Fidelis, buon esordio in campionato: 1-1 al "Degli Ulivi" contro la Juve Stabia

Prima di campionato per la Fidelis Andria, al ritorno tra i professionisti dopo tre stagioni di militanza in quarta serie. Al Degli Ulivi, davanti a 2000 spettatori, arriva la “Juve Stabia” di Novellino. Di seguito la cronaca testuale del match, live dal “Comunale”.

0' Inizia il match

1' Immediato vantaggio della Fidelis! Lancio di Bolognese per Bubas, che si disinteressa del pallone perché in off-side; ci arriva Casoli, partito invece in posizione regolare; il centrocampista andriese aggancia la sfera e supera Sarri sotto porta.

7' Rasoterra di Bolognese dalla media distanza, Sarri si distende e blocca.

17' Reazione degli ospiti: Bentivegna fa tutto da solo e scarica il sinistro dai venti metri; sfera di poco a lato.

20' Schiavi vince un contrasto con Casoli e serve Panico; tentativo dalla distanza del centravanti campano, Vandelli c'è.

28' La Juve Stabia pareggia i conti: Della Pietra sgasa sulla sinistra, invito al centro per Bentivegna, che si aggiusta la sfera e batte Vandelli con un tocco d'esterno sottomisura.

30' Salgono di tono le "vespe": conclusione di Donati, respinta indecisa di Vandelli su cui si avventa il solito Bentivegna; sfera alta sopra il montante.

34' Della Pietra riceve sulla trequarti, perde l'equilibrio ma riesce a sfoggiare una conclusione insidiosa da terra; Vandelli risponde "presente".

40' Della Pietra supera Fontana -tra le proteste dei biancazzurri che reclamavano un fallo sul proprio centrale di difesa-, progressione sulla corsia di destra, suggerimento al centro per Panico, che da pochi passi spara clamorosamente alto.

41' Riprende coraggio la Fidelis: Carullo protegge palla sulla sinistra e serve un cross in area; stacca Bevenga, palla fuori.

42': Stoppa occupa uno spazio libero sulla trequarti ospite, riceve e ci prova col destro; Vandelli blocca a terra.

45' +1' Termina la prima frazione di gioco.

------------

45' Al via il secondo tempo.

51' Buon inizio della Fidelis. Botta dal limite dell'area di Bonavolontà, sfera di un soffio a lato.

58' Tentativo del neo entrato Spano, dopo un gioco di finte, dall'altezza del vertice alto dell'area; la conclusione non punge lo specchio.

59' La risposta della Juve Stabia affidata al destro insidioso di Stoppa, il tiro fa la barba al palo alla destra di Vandelli.

64' Ancora Andria: progressione di Spano sulla sinistra, l'attaccante ex Altamura rientra, ma si allunga troppo la sfera; l'accorrente Di Noia ci prova col destro, alto sulla trasversale.

77' Panico vede Stoppa tra le linee, stop e tiro a giro del centrocampista campano; Vandelli l'accompagna sul fondo.

90' + 4' Triplice fischio: termina il match. Buon esordio in campionato della Fidelis -costruita in tempi record- al ritorno in Serie C, contro una Juve Stabia ben amalgamata. Domenica prossima, prima trasferta della stagione, al "Massimino" sarà sfida al Catania.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli; Lacassia (83' Pelliccia), Fontana, Venturini; Carullo (83' Alberti), Casoli (55' Sabatino), Bonavolontà (59' Di Noia), Bolognese, Benvenga; Bubas, Favetta (55' Spano). A disposizione: Gazzillo, Paparesta, Dipinto, Di Noia, Spano, Avantaggiato, Nunzella, Sabatino, Gaeta, Pelliccia, Di Schiena, Alberti. Allenatore: Luigi Panarelli.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Caldore, Schiavi, Tonucci, Donati; Stoppa (89' Berardoppo), Davì; Bentivenga, Rizzo, Della Pietra (63' Lipari); Panico. A disposizione: Russo, Pozzer, Sacaccabarozzi, Deberardocco, Squizzato, Guarracino, Lipari, Picardi, Esposito, Gomez. Allenatore: Walter Novellino.

ARBITRO: Sig. Saia di Palermo.

NOTE

Reti: 1' Casoli (FID), 28' Bentivegna (JUV)

Ammoniti: 52' Lacassia (FID), 55' Caldore (JUV), 70' Fontana (FID)

Espulsi: \

Angoli: 4-0

Recupero: 1' p.t.; 4' s.t.