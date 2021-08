Fidelis, si infiamma il mercato: Dini in porta, De Marino in difesa, Bordin in mediana

La Fidelis Andria comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del portiere 25enne Andrea Dini proveniente dal Parma. L’estremo difensore nella scorsa stagione ha disputato una seconda parte di campionato a Padova, in serie C, dove ha raggiunto la finale play-off persa solo ai rigori contro l’Alessandria. Ma il curriculum di Andrea Dini è già molto ricco e vanta esperienze importanti nei campionati professionistici in particolare con la maglia del Trapani con cui ha collezionato anche alcune presenze in Serie B. San Marino, Padova, Rimini ed Avellino altre squadre di cui Dini ha difeso la porta sia in serie D che in Serie C. “Da oggi inizia una nuova avventura – spiega Dini - sono pronto e carico, non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida! Felice di aver trovato un gruppo pieno di grinta e ambizione, con questo entusiasmo sarà bellissimo vedere i nostri tifosi gioire con noi!”.

Mario De Marino è un nuovo calciatore della Fidelis Andria. Accordo raggiunto con il difensore 21enne proveniente dal Venezia per completare il pacchetto arretrato dei biancazzurri. Il calciatore sarà a disposizione del tecnico Gigi Panarelli già da questa settimana. Per lui, nella scorsa stagione, 20 presenze con la maglia del Bisceglie ma tanta esperienza per lui nei campionati Primavera, in particolare nel torneo di Primavera 1 con la maglia del Palermo nella stagione 2018-2019 e con quella del Venezia nella stagione successiva sino all’approdo tra i professionisti con la maglia neroazzurrostellata. "Felicissimo e carico per questa nuova avventura in questa grande piazza - spiega De Marino - Ci tengo a ringraziare la società, il direttore ed il mister che hanno sin da subito mostrato grande interesse nei miei confronti. Ora mi metto subito a disposizione del mister. Ieri ho avuto il piacere di vedere dal vivo il calore della piazza andriese ed è stato qualcosa di indescrivibile, sono veramente il 12esimo uomo in campo".

Un mediano di belle speranze e di grande concretezza: Alessandro Bordin è un nuovo calciatore della Fidelis Andria proveniente dallo Spezia. Accordo raggiunto in giornata dal DS Alessandro Degli Esposti. Bordin è un centrocampista 23enne protagonista di un ottimo campionato lo scorso anno con la Casertana prima di un infortunio a metà stagione. 15 presenze e 4 assist per lui ma curriculum arricchito anche da presenze in serie B con Perugia e Ternana oltre ad un bel campionato disputato due anni fa con la Pistoiese. “Sono felicissimo di essere venuto qui, una città calda che merita di vincere – spiega Alessandro Bordin - È una grande opportunità per fare bene ed arrivare a grandi traguardi. Ai tifosi faccio i complimenti per il sostegno dato ieri alla squadra; una cosa è certa prometto massimo impegno”.

Prevista domani la chiusura del mercato. Nel frattempo, è da oggi ripartita la campagna abbonamenti.