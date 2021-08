La Fidelis chiude il mercato con l'arrivo dell'esperto attaccante Giacomo Tulli

Si chiude con l’arrivo dell’attaccante Giacomo Tulli proveniente dalla Feralpisalò il mercato della Fidelis Andria. Il 33enne neo calciatore biancazzurro può ricoprire diversi ruoli sul fronte offensivo, dotato di grande velocità ha disputato oltre 350 gare tra i professionisti con tre importanti parentesi anche in Serie B con le maglie di Trapani e Vicenza. Tante le presenze anche con Sudtirol, Pisa, Rimini, Teramo e Catanzaro. Lo scorso anno protagonista nella Feralpisalò in Serie C. Molti gol ed altrettanti assist per un calciatore duttile che completa il reparto avanzato a disposizione del tecnico Gigi Panarelli.

“Sono molto contento dell'operazione non vedo l'ora di cominciare – spiega Giacomo Tulli - Conosco la piazza di Andria so che è molto calorosa e questa può essere senza dubbio una spinta in più per fare bene. Nella squadra ci sono alcuni ragazzi che conosco e che mi hanno già parlato benissimo di tutto l'ambiente Fidelis; sono pronto e carico per questa nuova avventura. Forza Fidelis”.