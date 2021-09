Doppio Sipos e la Fidelis cade a Catania: 2-0 al “Massimino”

Un risultato netto, che fotografa a pieno quanto lavoro, per mister Panarelli, ci sia ancora da fare.

La Fidelis cade 2-0 a Catania, pagando a caro prezzo due svarioni difensivi. Nel pacchetto arretrato formato da Lacassia, Fontana e Sabatino, non c’è a sorpresa Venturini. Passano solo otto minuti di gioco e gli etnei si portano avanti: Ceccarelli pesca Sipos, che sorprende la difesa avversaria e batte da due passi l’ex Parma Dini. Reazione dell’Andria affidata prima a Casoli: destro secco, ma centrale, dal limite; poi a Bubas: invito da sinistra di Benvenga, colpo di testa schiacciato da due passi; in entrambi i casi, però, non pungono lo specchio. Intorno alla mezz’ora, Di Noia rileva il giovane Bonavolontà. Ma sul finire di frazione, ecco i padroni di casa -con cinismo- colpire ancora: l’ispirato Sipos, approfitta di un disimpegno errato di Fontana, supera Dini in uscita e mette la firma sul raddoppio.

Il secondo tempo è scarno di emozioni; la Fidelis ci prova con Alberti e Bolognese, ma entrambi i tentativi terminano sul fondo. Poi, finiscono tempo ed energie. Il finale sorride ai siciliani, che allontanano -almeno per il momento- qualche interrogativo di troppo nato dopo il perentorio 3-0 di Monopoli.

In un “Massimino” che rimane ‘stregato’ (10 incontri, 8 sconfitte e due pareggi) la Fidelis si conferma essere ancora un cantiere aperto. In attesa di trovare amalgama, incisività ed -a pieno regime- i nuovi arrivati, da martedì si inizierà a preparare il secondo turno di campionato. Domenica, al “Degli Ulivi”, toccherà alla Virtus Francavilla contenere l’operazione riscatto dei federiciani.