Fidelis, parla Di Noia: «Lavoro per raggiungere la miglior condizione»

Oltre 120 presenze in serie B, con le maglie di Carpi, Bari, Cesena, Ternana e Chievo Verona; poi l’esperienza a Perugia in terza serie, con tanto di salto di categoria. Il bigliettino da visita di Giovanni Di Noia, parla da sé.

L’approdo ad Andria, spiega il centrocampista barese, esaudisce un desiderio ben preciso: rimettersi in gioco, tornando nella “sua” Puglia. «L’anno scorso ho fatto parte di una squadra che ha vinto il campionato, ma negli ultimi due anni ho giocato poco. Non c’era occasione migliore di quella di Andria, piazza blasonata e calorosa, per giocarmi le mie possibilità».

Arrivato in chiusura di calciomercato, Di Noia dà le percentuali della sua condizione fisica: «Mi sento al 60-70%; sto lavorando molto, anche per assimilare i meccanismi della squadra». Oltre a dare consistenza a centrocampo, Panarelli gli ha affidato un compito delicato: «aiutare i più giovani e trasmettere maturità fuori e dentro il terreno di gioco».

Piccolo aneddoto, Di Noia ritrova la “10” portafortuna di Perugia. E ci scherza su: «lì abbiamo vinto il campionato, speriamo di far bene anche quest’anno».

Forte della sua lunga esperienza tra i pro, il centrocampista classe '94 lancia la sfida alla Virtus Francavilla, che domenica sera al “Degli Ulivi” dovrà contenere la voglia di riscatto dei federiciani dopo il passo falso di Catania: «è il primo derby di questa stagione; una partita complicata, ma abbiamo già studiato l’avversario e vogliamo i tre punti».