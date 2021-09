Fidelis, con la Virtus Francavilla per riscattare Catania. Di Cecco: «Siamo fiduciosi»

La prestazione opaca di Catania, aveva fotografato a pieno quanto lavoro, per un gruppo costruito in tempi record, ci fosse ancora da fare. Una sfida, quella contro gli etnei, analizzata a lungo in settimana, per rimediare agli errori -lampanti le disattenzioni difensive che hanno portato alle due reti dei siciliani- e lavorare sugli equilibri tattici.

Mister Di Cecco, allenatore in seconda dei federiciani, rimarca in conferenza stampa pre gara un concetto cardine: «in questa categoria, non ci si possono permettere errori». Chissà quante volte sarà stato ripetuto in spogliatoio. E assicura: «ci siamo rialzati. Abbiamo lavorato più forti di prima e studiato bene il prossimo avversario. Siamo molto fiduciosi».

Ora, dunque, è tempo di riscatto. Stasera al “Degli Ulivi” (start ore 20.30) arriverà la Virtus Francavilla, avversario anche mercoledì 15 in Coppa: «è una bella squadra -commenta Di Cecco-, si sono ben affermati da un po’ di anni in C». Tanti i punti di forza: «strutturati in difesa, qualità sulle fasce, consistenza a centrocampo».

Tutti a disposizione. Convocato anche Matteo Di Piazza -per essere vicino al gruppo-, che in martedì ha iniziato un lavoro personalizzato a seguito di una serie di problemi fisici che lo hanno tenuto ai box dopo le visite mediche di rito. Di Noia in pole per una maglia da titolare; sempre più viva l’ipotesi Tulli nel tandem d’attacco con Bubas. Entrambi arrivati in chiusura di mercato, sono in cerca della forma migliore. Come loro, gli altri over giunti alla corte di Panarelli: «Gli ultimi arrivati hanno messo altri minuti nelle gambe. Si stanno mettendo a disposizione, con grande sacrificio. Li ho visti crescere molto. Avremo tre partite in una settimana, tutti sono sicuro che faranno la differenza con il loro atteggiamento».

Per Di Cecco, quella ad Andria è la sua prima esperienza da allenatore, dopo oltre 400 presenze collezionate da calciatore tra i Pro e le ultime esperienze in D a Cerignola e Bitonto: «L’anno scorso ero ancora in campo. Sono due dimensioni totalmente diverse. Quando giocavo, pensavo a me. Ora, invece, si ragiona a 360° su tutto ciò che ti circonda. E’ un ruolo che però desideravo; ringrazio infatti Gigi (Panarelli, ndr) e la società tutta per questa grande opportunità concessami».

Nel frattempo, continua la vendita dei tagliandi per il match di stasera. Un calore, quello dei tifosi, ritrovato all’esordio contro la Juve Stabia dopo mesi di ‘astinenza’: «L’atmosfera della prima di campionato ci ha messo i brividi. Venivano da più di un anno con gli stadi vuoti. Anche con la Virtus, sono sicuro farà benissimo al morale di questo gruppo».